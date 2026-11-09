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DC Studios : James Gunn et Peter Safran quittent la direction

3 min.
9 Nov. 2026 • 19:44
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À la surprise générale, James Gunn et Peter Safran vont quitter la direction de DC Studios le 1er décembre 2026. Ils seront remplacés par Jeremy Latcham, ancien cadre de Marvel Studios, nommé président et directeur de la création du studio par Skydance.

Peter Safran James Gunn

James Gunn et Peter Safran quittent DC Studios

Ce changement intervient à peine un mois après que les deux dirigeants ont été intégrés à l’équipe de direction de la nouvelle entité née du rapprochement entre Paramount et Warner Bros Discovery. Leur maintien en poste semblait alors assuré : ils avait été invités à poursuivre leur travail après la prise de contrôle par David Ellison. Leur départ constitue donc un revirement inattendu.

Dans leur déclaration commune, James Gunn et Peter Safran se disent fiers du travail accompli depuis leur arrivée en 2022. Ils citent notamment le retour de Superman au centre de l’univers DC, ainsi que les séries Peacemaker, Creature Commandos et Lanterns, et le film Clayface. Ils expliquent vouloir retrouver ce qui les avait attirés dans cette fonction : raconter des histoires et travailler sur les personnages qui les passionnent.

James Gunn a également évoqué les aspects plus contraignants de son poste, notamment sa dimension très corporative, dont Peter Safran prenait largement en charge les responsabilités. Le réalisateur se dit soulagé à l’idée de retrouver davantage de temps pour la création et la mise en scène. Les deux hommes ne quittent toutefois pas totalement l’univers DC : ils continueront à travailler comme réalisateurs et producteurs, notamment sur Man of Tomorrow, la suite du film Superman prévue pour l’été 2027. De plus, James Gunn indique sur Instagram que lui et son compère ont été engagés pour un autre projet DC qu’il est en train d’écrire.

Jeremy Latcham, un ancien de Marvel à la tête de DC

Leur successeur connaît déjà bien James Gunn. Jeremy Latcham a fait partie des équipes historiques de Marvel Studios, où il a travaillé sur Iron Man, Avengers et Les Gardiens de la Galaxie. Il a également produit Dungeons & Dragons : L’Honneur des voleurs. Sa nomination le place désormais à la tête des productions cinéma, télévision et animation de DC, avec la responsabilité du développement créatif, de la production, des talents et de la stratégie.

Il se rapportera directement à Dana Goldberg et Josh Greenstein, les deux dirigeants de Skydance Motion Picture Group. David Ellison et Ynon Kreiz ont salué le travail de James Gunn et Peter Safran, tout en affirmant leur confiance dans la transition. Aucune raison précise n’a été communiquée pour expliquer ce changement de direction. L’avenir des projets à long terme imaginés par le duo reste donc à clarifier sous la nouvelle direction.

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