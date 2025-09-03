Man of Tomorrow, la suite de Superman, a maintenant une date de sortie

David Corenswet s’apprête à renfiler le costume emblématique de Superman plus tôt que prévu. James Gunn, réalisateur et co-patron de DC Films, vient d’officialiser la suite de son film Superman. Le nouveau film, intitulé Superman : Man of Tomorrow, débarquera dans les salles le 9 juillet 2027 aux États-Unis. Ce devrait logiquement être le 7 juillet 2027 en France.

Le retour de Lex Luthor dans une nouvelle configuration

Cette annonce s’accompagne d’un indice visuel significatif : James Gunn a partagé une image montrant Superman aux côtés de Lex Luthor dans son Warsuit. Cette illustration suggère fortement que le nouveau film continuera d’explorer l’antagonisme profond entre Lex Luthor et l’homme d’acier.

Dans l’univers des comics DC, Lex Luthor développe cette armure spécialement conçue pour égaler la force et les capacités de Superman. Après avoir tenté d’utiliser un clone de Superman pour vaincre son ennemi juré dans le premier film de James Gunn, Lex Luthor semble avoir décidé d’adopter une approche plus directe. Cette fois-ci, il compte manifestement s’en charger personnellement, sans intermédiaire.

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

En août, David Zaslav, patron de Warner Bros, avait personnellement confirmé que James Gunn reviendrait pour écrire et réaliser cette suite. Cette décision fait suite au succès commercial du reboot créatif complet du personnage, qui a généré plus de 611 millions de dollars de recettes au box-office. Ce résultat en fait le film de super-héros le plus rentable de l’année.

Un calendrier DC Films chargé pour les prochaines années

Superman: Man of Tomorrow s’inscrit dans un planning de DC Films particulièrement dense. Le film suivra les sorties prévues pour 2026, notamment Supergirl, un projet réalisé par Craig Gillespie sur un scénario d’Ana Mogueira, avec Milly Alcock dans le rôle-titre.

L’année 2026 verra également la sortie Clayface, un film d’horreur corporelle sous la direction de James Watkins. Ce projet, écrit par Mike Flanagan et Hossein Amini, mettra en vedette Tom Rhys Harries et Naomi Ackie dans les rôles principaux.

On peut également évoquer la sortie de The Batman 2 qui interviendra le 29 septembre 2027.