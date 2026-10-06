Paramount (Skydance) boucle le rachat de Warner Bros pour 110 milliards de dollars

Paramount a officiellement bouclé ce 6 octobre 2026 le rachat de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars. Le nouvel ensemble prend le nom de Skydance et réunit notamment Paramount+, HBO Max, CBS, CNN, Warner Bros, Paramount Pictures et un vaste portefeuille de franchises.

Warner Bros est maintenant la propriété de Paramount/Skydance

La transaction rassemble désormais sous la même direction deux des grands studios historiques d’Hollywood. Le groupe contrôlera des franchises comme Harry Potter, Mission : Impossible, Top Gun et Bob l’éponge, mais aussi deux plateformes de streaming majeures avec Paramount+ et HBO Max, ainsi que CBS, CNN, TNT Sports et de nombreuses chaînes de télévision.

Le montant de 110 milliards de dollars correspond à la valeur globale de l’opération, dette comprise. La transaction prévoit notamment 47 milliards de dollars de nouveaux investissements en actions de catégorie B, apportés par plusieurs investisseurs parmi lesquels la famille Ellison, RedBird Capital, le fonds souverain saoudien PIF et les fonds souverains du Qatar et de la France.

David Ellison, déjà à la tête de Paramount depuis son rapprochement avec Skydance, devient le PDG du nouveau groupe. Ynon Kreiz, patron de Mattel, le rejoint comme co-PDG, avec pour objectif de piloter un ensemble beaucoup plus vaste tout en conservant une organisation articulée autour des studios, du streaming et des activités télévisées.

Un nouveau poids lourd du streaming et du cinéma

Skydance revendique désormais plus de 200 millions d’abonnés au streaming à travers ses différentes plateformes. Le groupe prévoit à terme de réunir ses services de streaming dans une offre unique, même si la fusion technique et commerciale de Paramount+ et HBO Max ne sera pas immédiate.

La nouvelle société annonce également un minimum de 30 films au cinéma chaque année avec une fenêtre d’exploitation d’au moins 45 jours. Elle dispose déjà de plus de 180 programmes télévisés et vise une production annuelle importante afin d’alimenter simultanément ses plateformes de streaming, ses chaînes et les distributeurs tiers.

L’opération doit aussi permettre à Skydance de réduire ses coûts. La direction vise au moins 6 milliards de dollars de synergies annuelles à rythme de croisière dans les trois prochaines années grâce notamment à l’intégration technologique, aux achats, au marketing et à la rationalisation des infrastructures immobilières. Le groupe vise également plus de 10 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible en 2030.

La finalisation intervient après plusieurs mois de bataille autour de l’opération. Netflix avait participé à la course au rachat de Warner Bros Discovery, tandis que plusieurs États américains avaient engagé une procédure antitrust pour empêcher la fusion. Un accord conclu fin septembre a finalement ouvert la voie à la clôture du 6 octobre.

Cet accord impose notamment à Skydance d’augmenter ses investissements dans la production cinématographique américaine de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans, de maintenir un volume minimal de sorties en salles et de créer un conseil chargé de surveiller l’indépendance éditoriale de CBS News et CNN. L’entreprise devra également consacrer 47,5 millions de dollars sur cinq ans à la formation et au développement professionnel de salariés affectés par la fusion.