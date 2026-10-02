Warner Bros. et Paramount vont devenir Skydance ; HBO Max et Paramount+ seront réunis

Le paysage mondial du streaming s’apprête à connaître une nouvelle transformation majeure. Le rapprochement entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery doit être finalisé le 6 octobre 2026, sous réserve des dernières conditions habituelles. David Ellison a désormais révélé le nom choisi pour ce nouveau géant des médias, soit (roulements de tambour…:) Skydance.

Paramount et Warner Bros. réunis sous une même bannière

L’opération, annoncée fin février après le retrait de Netflix, réunira un catalogue colossal : Warner Bros., Paramount Pictures, HBO, CBS, CNN, DC, Discovery, Nickelodeon, Showtime ou encore Cartoon Network seront sous la même bannière.

Pour rappel, le rachat avait rencontré plusieurs obstacles réglementaires avant qu’un accord judiciaire n’ouvre définitivement la voie à la fusion. L’Europe avait également autorisé l’opération sous conditions.

HBO Max et Paramount+ doivent devenir un seul service

David Ellison avait déjà confirmé que HBO Max et Paramount+ seraient regroupés après la finalisation du rachat. Ensemble, les deux plateformes représenteraient environ 200 millions d’abonnés, donnant ainsi au nouveau groupe une taille suffisante pour mieux rivaliser avec Netflix, Disney+ et Prime Video.

Le nom de cette future plateforme de streaming n’a cependant pas encore été officiellement annoncé. « Skydance » apparait comme un choix de nom logique, mais Ellison a déjà assuré qu’il ne souhaitait pas diluer l’identité de HBO – « HBO doit rester HBO ».

Une nouvelle puissance du divertissement

Aucun calendrier précis n’a encore été communiqué pour la fusion technique des deux services. Les détails concernant les abonnements, les tarifs et la migration des clients devraient être précisés après la finalisation du rapprochement.

Avec Skydance, futur géant du streaming, Hollywood assistera ainsi à la naissance d’une société de média réunissant un nombre record de chaînes sous une même structure, et disposant d’un catalogue de films et de séries parmi les plus imposants de l’industrie.