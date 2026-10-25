The Gentlemen saison 3 : Elijah Wood, Orlando Bloom et Robert Carlyle rejoignent le casting

Elijah Wood, Orlando Bloom et Robert Carlyle rejoignent la saison 3 de The Gentlemen, dont le tournage a démarré au Royaume-Uni et au Maroc. Netflix a officialisé ces arrivées le 23 octobre, quelques semaines après la diffusion de la deuxième saison. Theo James et Kaya Scodelario restent à la tête de la série criminelle créée par Guy Ritchie.

Elijah Wood et Orlando Bloom réunis dans The Gentlemen

Frodon et Legolas se retrouvent à l’affiche d’un même projet. Les deux acteurs de la trilogie du Seigneur des Anneaux viennent grossir les rangs du polar de Guy Ritchie, au milieu des grandes propriétés anglaises et des affaires criminelles. Robert Carlyle, notamment connu pour Trainspotting et The Full Monty, les accompagne. Leurs personnages restent secrets : Netflix n’a communiqué ni leurs noms ni leur place dans les alliances qui entourent Eddie Horniman et Susie Glass.

L’annonce de Netflix comprend six autres recrues : Dexter Fletcher, Bruna Marquezine, Ed Speleers, Saffron Burrows, Philip Arditti et Bugzy Malone. Au total, neuf nouveaux interprètes sont donc annoncés pour cette troisième saison.

Certains connaissent déjà les méthodes de Guy Ritchie. Dexter Fletcher faisait partie de la distribution d’Arnaques, Crimes et Botanique, tandis que Bugzy Malone apparaissait dans le film The Gentlemen, puis dans Operation Fortune. La série reprend l’univers du long-métrage avec une histoire et des personnages distincts, centrés sur les familles Horniman et Glass.

Autour de Theo James, qui incarne Eddie, et de Kaya Scodelario, son associée Susie, les habitués restent nombreux. Ray Winstone, Joely Richardson et Vinnie Jones reprennent leurs rôles, tout comme Jasmine Blackborow et Harry Goodwins. Benjamin Clementine et Maya Jama, arrivés dans la deuxième saison, figurent également parmi les interprètes de retour.

La distribution perd en revanche l’un de ses visages les plus familiers. Daniel Ings ne reviendra pas en Freddy Horniman, le frère aîné d’Eddie. Son départ après deux saisons a été confirmé par Entertainment Weekly.

Eddie et Susie veulent construire un casino au Moyen-Orient

Le prochain chantier du duo est déjà connu. Selon le synopsis communiqué à la presse, Eddie et Susie vont se lancer dans la construction d’un casino au Moyen-Orient. Netflix présente cette entreprise comme leur projet le plus audacieux, avec une question au centre de l’intrigue : jusqu’où l’ambition d’Eddie peut-elle les entraîner ? Le tournage se partage entre le Royaume-Uni et le Maroc, sans que le pays où se situera le casino dans l’histoire ait été précisé.

Cette expansion prolonge celle de la saison 2, sortie le 3 septembre parmi les nouveautés de Netflix. Eddie y étendait ses activités à l’Italie tout en cherchant à peser dans les cercles politiques britanniques. L’héritier qui découvrait avec réticence les affaires illégales de son domaine poursuit désormais ses propres ambitions, au risque de fragiliser son association avec les Glass. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour la suite.

La troisième saison comptera huit épisodes, écrits par Guy Ritchie et Matthew Read. Ritchie partagera la réalisation avec Eran Creevy, tandis que Theo James figure également parmi les producteurs exécutifs.