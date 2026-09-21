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Rachat de Warner Bros par Paramount : un accord judiciaire ouvre la voie à la fusion des deux géants d’Hollywood

3 min.
21 Sep. 2026 • 20:40
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Le rapprochement entre Paramount Skydance et Warner Bros. Discovery franchit une étape décisive. Les deux groupes peuvent désormais envisager la finalisation de leur fusion début octobre, après un accord conclu avec les douze États américains qui tentaient de bloquer l’opération pour des raisons de concurrence.

Paramount accepte plusieurs garanties pour débloquer le rachat

Menée par le procureur général de Californie Rob Bonta, la procédure judiciaire avait entraîné la suspension du rachat de Warner Bros en juillet. Paramount vient finalement d’accepter plusieurs concessions destinées à répondre aux inquiétudes des autorités.

Paramount Warner Bros Logos

Le futur groupe devra notamment instaurer un conseil indépendant chargé de protéger l’autonomie éditoriale de CBS News et CNN. Il s’engage également à maintenir une production d’au moins 30 films destinés aux salles de cinéma chaque année.

Ces engagements interviennent alors que la Commission européenne avait déjà autorisé l’opération sous conditions, tout comme le ministère américain de la Justice.

Les scénaristes obtiennent des compensations financières

La Writers Guild of America (WGA), qui contestait également la fusion, a décidé de régler son différend avec Paramount. Le syndicat indique néanmoins conserver ses objections concernant les conséquences potentielles de cette concentration sur l’emploi et les rémunérations.

L’accord prévoit une contribution de 17,5 millions de dollars au fonds de santé des scénaristes, la prise en charge de leurs frais juridiques et une protection contre les licenciements de scénaristes chez CBS News Broadcast pendant cinq ans.

Une fois l’acquisition finalisée, David Ellison contrôlera notamment les franchises Harry Potter et DC, ainsi que les chaînes CBS et CNN. Les plateformes HBO Max et Paramount+ doivent également fusionner.

Ce rapprochement entre eux géants des médias, rendu possible après le retrait de Netflix de la course au rachat, doit encore franchir les dernières formalités judiciaires. A terme, la fusion donnera naissance à un groupe réunissant deux studios historiques, plusieurs grandes chaînes de télévision et un catalogue considérable de films et de séries.

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