Paramount reporte la fusion avec Warner Bros Discovery jusqu’en juin 2027

Le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance ne sera pas finalisé en 2026. Les deux groupes ont accepté de suspendre toute intégration de leurs activités jusqu’au 1er juin 2027, afin de laisser la justice américaine examiner plusieurs recours antitrust visant cette opération valorisée à environ 110 milliards de dollars.

La fusion reste gelée pendant les procédures judiciaires

Cet accord prolonge la suspension initiale de quatorze jours prononcée en juillet par la juge fédérale Araceli Martínez-Olguín. Paramount et Warner Bros ne pourront prendre aucune mesure, directe ou indirecte, destinée à rapprocher, consolider ou coordonner leurs opérations.

La pause pourra néanmoins s’achever cinq jours après une décision judiciaire autorisant la transaction. En contrepartie, la coalition de douze États américains et les deux branches de la Writers Guild of America ont retiré leurs demandes d’injonction provisoire. L’audience prévue le 3 août est annulée, tandis que de nouveaux calendriers de procès doivent être proposés.

La Writers Guild of America maintient son opposition

Le syndicat des scénaristes, qui a engagé sa propre procédure le 14 juillet, ne renonce pas au fond du dossier. « Nous estimons toujours que cette fusion est illégale et nous continuerons à nous battre pour la bloquer », affirme la WGA.

Paramount avait remporté la bataille pour Warner Bros en février, après le retrait de Netflix. Le ministère américain de la Justice a depuis approuvé l’opération, tout comme la Commission européenne sous certaines conditions. Le projet prévoit notamment le rapprochement de Paramount+ et HBO Max.

A noter enfin que de délai n’est pas neutre financièrement et qu’il pourrait coûter environ 7 millions de dollars par jour à Paramount au-delà du mois de septembre.