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Terafab : Elon Musk veut produire une première puce dès la mi-2027

3 min.
22 Oct. 2026 • 10:30
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Elon Musk accélère ses ambitions dans les semi-conducteurs. L’entrepreneur milliardaire affirme que Terafab, le gigantesque projet industriel porté conjointement par Tesla et SpaceX, pourrait fabriquer une première puce expérimentale dès mai ou juin 2027. La production à grande échelle serait ensuite programmée pour le troisième trimestre 2028, un calendrier particulièrement agressif pour une usine de cette complexité.

Une première puce pour tester la chaîne de fabrication

Le premier composant ne serait pas destiné à un produit commercial. Il s’agirait d’une puce SRAM fabriquée dans le centre de recherche d’Austin afin de valider le procédé industriel. « Nous espérons fabriquer notre première puce de test fonctionnelle vers mai ou juin », a déclaré Musk, qui reconnait tout de même une importante marge d’incertitude.

Elon Musk

A terme, le projet Terafab doit permettre à Tesla et SpaceX de sécuriser une immense capacité de production de semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle, la robotique et les applications spatiales. Musk estime que plusieurs dizaines de milliards de dollars devront être investis dans les équipements d’ici début 2028, avant un coût dépassant potentiellement 100 milliards de dollars à long terme.

Optimus au cœur des besoins en puces

Cette capacité doit notamment accompagner l’industrialisation du robot humanoïde Optimus. Tesla produit déjà ses premières unités sur une ligne de Fremont, mais rencontre encore des difficultés avec les mains, l’intelligence artificielle et la montée en cadence. Musk maintient néanmoins l’objectif de premières livraisons commerciales vers fin 2027.

Les besoins pourraient aussi exploser avec les véhicules autonomes. Tesla poursuit parallèlement le déploiement du Cybercab sans volant ni pédales, autre plateforme particulièrement gourmande en calcul embarqué.

Concernant Terafab, la prudence s’impose toutefois, Musk qualifiant lui-même l’objectif de production industrielle pour 2028 de « calendrier incroyablement rapide ». Terafab représente autant un pari technologique qu’industriel : Tesla et SpaceX veulent réduire leur dépendance aux fondeurs traditionnels, mais devront réussir en quelques années ce qui nécessite habituellement un cycle de développement beaucoup plus long.

 

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