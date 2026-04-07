Intel rejoint Terafab, le projet de méga-usine de puces d’Elon Musk

Le projet Terafab passe à l’étape de la consolidation. Intel a officialisé il y a quelques heures sa participation à cette initiative industrielle lancée autour de l’écosystème d’Elon Musk, aux côtés de Tesla, SpaceX et xAI, avec l’objectif affiché de produire à grande échelle des puces destinées à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux infrastructures de calcul de nouvelle génération. Terafab pouvait apparaître jusque là comme un projet aussi spectaculaire que flou, mais l’arrivée d’Intel change radicalement la donne.

Terafab passe de l’état de concept audacieux au projet industriel

Construire une fonderie de semi-conducteurs de pointe fait partie des opérations industrielles les plus complexes au monde. Le secteur exige des dizaines de milliards de dollars, des années d’ingénierie, une chaîne d’approvisionnement ultra-spécialisée et un savoir-faire que très peu d’acteurs maîtrisent réellement. C’est précisément ce qui rend l’annonce d’Intel si importante : la firme de Santa Clara apporte justement au projet une compétence concrète en conception, fabrication et en packaging de puces à haute performance.

Jusqu’ici, l’association entre Tesla et SpaceX sur un tel chantier pouvait sembler intéressante sur le papier, mais beaucoup plus incertaine dans le monde réel ; avec Intel, Terafab cesse d’être uniquement une promesse de plus d’Elon Musk, et c’est déjà beaucoup au vu du nombre de projets avortés du milliardaire américain.

Un projet pensé pour nourrir les ambitions IA de Musk

Terafab se fixe un objectif colossal, soit produire l’équivalent d’un térawatt annuel de capacité de calcul. Derrière cette annonce se cache une vision plus large, celle d’un approvisionnement massif en puces pour les besoins futurs de Tesla, de xAI et de SpaceX. Il s’agit aussi bien de soutenir les robots humanoïdes, les systèmes de conduite autonome, les centres de données dédiés à l’IA que d’éventuelles infrastructures spatiales de calcul.

Intel y trouve aussi un intérêt stratégique

Pour Intel, cette alliance tombe à un moment clé. Le groupe cherche depuis plusieurs années à renforcer sa division de fonderie et à séduire de grands clients capables de justifier ses investissements massifs dans la production avancée. En rejoignant Terafab, le fondeur sécurise potentiellement plusieurs débouchés de poids pour sa production de puces tout réaffirmant son retour dans la bataille industrielle américaine des semi-conducteurs.