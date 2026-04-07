TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Intel rejoint Terafab, le projet de méga-usine de puces d’Elon Musk
Business Tech

Intel rejoint Terafab, le projet de méga-usine de puces d’Elon Musk

3 min.
7 Avr. 2026 • 21:00
0

Le projet Terafab passe à l’étape de la consolidation. Intel a officialisé il y a quelques heures sa participation à cette initiative industrielle lancée autour de l’écosystème d’Elon Musk, aux côtés de Tesla, SpaceX et xAI, avec l’objectif affiché de produire à grande échelle des puces destinées à l’intelligence artificielle, à la robotique et aux infrastructures de calcul de nouvelle génération. Terafab pouvait apparaître jusque là comme un projet aussi spectaculaire que flou, mais l’arrivée d’Intel change radicalement la donne.

Terafab passe de l’état de concept audacieux au projet industriel

Construire une fonderie de semi-conducteurs de pointe fait partie des opérations industrielles les plus complexes au monde. Le secteur exige des dizaines de milliards de dollars, des années d’ingénierie, une chaîne d’approvisionnement ultra-spécialisée et un savoir-faire que très peu d’acteurs maîtrisent réellement. C’est précisément ce qui rend l’annonce d’Intel si importante : la firme de Santa Clara apporte justement au projet une compétence concrète en conception, fabrication et en packaging de puces à haute performance.

Terafab 2

Jusqu’ici, l’association entre Tesla et SpaceX sur un tel chantier pouvait sembler intéressante sur le papier, mais beaucoup plus incertaine dans le monde réel ; avec Intel, Terafab cesse d’être uniquement une promesse de plus d’Elon Musk, et c’est déjà beaucoup au vu du nombre de projets avortés du milliardaire américain.

Un projet pensé pour nourrir les ambitions IA de Musk

Terafab se fixe un objectif colossal, soit produire l’équivalent d’un térawatt annuel de capacité de calcul. Derrière cette annonce se cache une vision plus large, celle d’un approvisionnement massif en puces pour les besoins futurs de Tesla, de xAI et de SpaceX. Il s’agit aussi bien de soutenir les robots humanoïdes, les systèmes de conduite autonome, les centres de données dédiés à l’IA que d’éventuelles infrastructures spatiales de calcul.

Intel Elon Musk

Intel y trouve aussi un intérêt stratégique

Pour Intel, cette alliance tombe à un moment clé. Le groupe cherche depuis plusieurs années à renforcer sa division de fonderie et à séduire de grands clients capables de justifier ses investissements massifs dans la production avancée. En rejoignant Terafab, le fondeur sécurise potentiellement plusieurs débouchés de poids pour sa production de puces tout réaffirmant son retour dans la bataille industrielle américaine des semi-conducteurs.

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Terafab 2 Matériel

Terafab : une méga-usine de puces à 20 milliards de dollars pour doper l’IA de Tesla, SpaceX et xAI

Musk Altman Business

Elon Musk vs OpenAI : une bataille judiciaire à 134 milliards de dollars (voire plus…)

Musk Altman Business

AGI : OpenAI accuse Elon Musk et Meta d’avoir mené une attaque coordonnée à son encontre

Grokipedia Internet

Grokipedia : Elon Musk lance son encyclopédie IA concurrente de Wikipédia

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

mistral-ai

Mistral soumet 22 mesures pour accélérer l’IA en Europe

7 Avr. 2026 • 22:49
0 Internet

Valorisée 11,7 milliards d’euros et fraîchement auréolée d’une levée de 830 millions de dollars en...

YouTube Logo

Le patron de TF1 tacle YouTube et demande une régulation poussée

7 Avr. 2026 • 22:39
2 Internet

Le patron de TF1, Rodolphe Belmer, tire la sonnette d’alarme : face à YouTube, les chaînes TV traditionnelles évoluent dans...

PlayStation The Playerbase

PlayStation dévoile The Playerbase pour vous faire apparaître dans les jeux

7 Avr. 2026 • 22:27
0 Jeux vidéo

Sony lance The Playerbase, un programme communautaire qui promet à certains joueurs une apparition directe dans des jeux PlayStation. Le dispositif...

Claude Logo

Claude Mythos : Anthropic annonce son IA pour trouver les failles de sécurité

7 Avr. 2026 • 22:03
0 Internet

Avec Project Glasswing, Anthropic ne lance pas un simple outil de cybersécurité, mais un dispositif destiné aux grands groupes. Au...

KFC Restaurant

KFC France annonce un piratage, avec vol de données des clients

7 Avr. 2026 • 20:56
1 Internet

KFC France a envoyé un e-mail à ses clients pour leur informer que leurs données ont été volées à la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Sans surprise, le MacBook Neo 2 sortirait en 2027 avec la puce A19 Pro et 12 Go de RAM

Sans surprise, le MacBook Neo 2 sortirait en 2027 avec la puce A19 Pro et 12 Go de RAM

7 Apr. 2026 • 20:35

image de l'article Le Vision Pro s’ouvre au catalogue de jeux Steam avec une app dédiée

Le Vision Pro s’ouvre au catalogue de jeux Steam avec une app dédiée

7 Apr. 2026 • 20:13

image de l'article iPhone pliable : Apple maintiendrait la sortie en septembre malgré les doutes

iPhone pliable : Apple maintiendrait la sortie en septembre malgré les doutes

7 Apr. 2026 • 19:27

image de l'article Le MacBook Neo est un succès et crée un casse-tête pour Apple

Le MacBook Neo est un succès et crée un casse-tête pour Apple

7 Apr. 2026 • 18:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site