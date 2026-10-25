Starlink et Starshield rétablis en Ukraine : Elon Musk reconnaît le bridage du réseau

Après plus d’une semaine de restrictions qui ont perturbé des opérations militaires ukrainiennes, Starlink et sa déclinaison gouvernementale Starshield fonctionnent de nouveau à leur vitesse habituelle en Ukraine. Cette restauration s’accompagne d’un élément nouveau : Elon Musk reconnaît que SpaceX a limité l’usage du service commercial, tout en accusant l’armée ukrainienne d’avoir enfreint ses conditions d’utilisation.

Une restauration confirmée après des restrictions très concrètes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le 24 octobre que les performances de Starlink et Starshield étaient revenues à leur niveau antérieur. La remise en service avait commencé pendant la nuit avant d’être vérifiée dans la matinée par les équipes du ministère de la Défense. Cette confirmation constitue un développement substantiel par rapport à la situation que nous avions récemment évoquée : les limitations n’étaient alors pas complètement levées et leur origine restait publiquement contestée.

Le problème ne consistait pas en une coupure totale d’Internet. Les terminaux installés sur des véhicules ou des drones perdaient leur efficacité au-delà d’environ 160 km/h. Une telle limite peut sembler élevée pour un usage civil, mais elle devient déterminante pour des appareils militaires rapides. Selon les responsables ukrainiens, elle a notamment compliqué l’interception de drones russes, désorganisé certaines communications et conduit à annuler des opérations.

Starlink repose sur une constellation de satellites en orbite basse et des terminaux capables d’établir une liaison sans passer par une infrastructure terrestre locale. Cette architecture est particulièrement utile dans une zone où les antennes mobiles, les câbles et les centres de données peuvent être détruits ou privés d’électricité. L’Ukraine emploie également Starshield, une offre bâtie sur la technologie de Starlink mais destinée aux gouvernements et aux missions de sécurité nationale. Les responsabilités contractuelles et opérationnelles ne sont donc pas identiques entre les deux services.

Elon Musk reconnaît un bridage, mais le partage des responsabilités reste disputé

Quelques heures après l’annonce de Kyiv, Elon Musk a déclaré que l’armée ukrainienne avait utilisé Starlink pour des frappes offensives par drones, en violation selon lui des conditions du service. Il a affirmé qu’une « faille » permettant cet usage avait été fermée la semaine précédente. La déclaration marque un changement important : SpaceX ne nie plus avoir appliqué une restriction au moins sur la composante commerciale Starlink.

Kyiv rejette toutefois cette présentation. Serhiy Beskrestnov, conseiller de la présidence ukrainienne, soutient que le pays n’utilise pas Starlink pour ses attaques à longue ou moyenne portée contre le territoire russe. Il distingue ces missions des communications de première ligne et des drones d’interception, pour lesquels la connexion satellitaire reste essentielle. À ce stade, aucune démonstration technique publique ne permet de départager complètement les versions concernant les usages précis qui ont déclenché la mesure.

Le cas de Starshield ajoute une autre couche d’incertitude. Elon Musk avait précédemment soutenu que le gouvernement américain contrôlait les limites de cette offre militaire. Des responsables américains ont, de leur côté, renvoyé la responsabilité vers SpaceX. Reuters a rapporté que l’ordre de ralentissement venait de l’intérieur de la Maison-Blanche, mais ni l’administration américaine ni l’entreprise n’ont publié de document détaillant l’autorité qui a décidé chaque restriction. Le retour à la normale ne clôt donc pas la question de la chaîne de commande.

Cette distinction n’est pas seulement juridique. Si une règle commerciale peut être modifiée par une entreprise privée, un service acheté pour des opérations gouvernementales dépend normalement d’un contrat, de niveaux de service et de procédures d’autorisation définis. La confusion publique observée pendant la crise montre qu’un réseau techniquement unifié peut recouvrir plusieurs régimes d’utilisation, dont les frontières deviennent difficiles à lire au moment le plus critique.

Une dépendance stratégique sans solution de remplacement immédiate

L’épisode rappelle le poids pris par SpaceX dans les communications ukrainiennes. Starlink ne sert pas seulement à piloter des appareils : il relie des unités, transmet des données et maintient des échanges dans des zones où les réseaux classiques sont dégradés. Une limitation fondée sur la vitesse de déplacement peut ainsi affecter plusieurs fonctions sans rendre les terminaux totalement muets, ce qui complique le diagnostic et l’attribution d’un dysfonctionnement.

L’Europe développe des solutions concurrentes, mais aucune ne peut remplacer rapidement la couverture et la capacité de Starlink. Nous avons déjà détaillé la montée en puissance d’IRIS², la future constellation européenne, ainsi que la commande de 229 satellites OneWeb supplémentaires par Eutelsat. Ces projets peuvent diversifier les accès à moyen terme, mais ils ne disposent pas encore d’un parc de terminaux, d’une densité orbitale et d’une intégration opérationnelle comparables sur le terrain ukrainien.

La restauration du réseau réduit le risque immédiat, sans supprimer celui d’une nouvelle décision unilatérale ou d’un différend contractuel. Pour les gouvernements européens, l’enjeu n’est donc pas de trouver un substitut unique, mais de combiner plusieurs opérateurs, des réseaux terrestres, des liaisons militaires souveraines et des moyens de secours. L’Ukraine avait déjà élargi les usages civils de la constellation en devenant le premier pays européen à déployer Starlink Direct to Cell, ce qui montre combien la technologie s’est installée au-delà du seul champ de bataille.

Le ministère ukrainien de la Défense a donné un indicateur technique précis après ses vérifications : la connexion est restée stable sur des systèmes se déplaçant à plus de 400 km/h. Ce seuil, nettement supérieur à la limite d’environ 160 km/h observée pendant la période de bridage, est la mesure concrète sur laquelle Kyiv fonde son affirmation d’un retour aux performances antérieures.