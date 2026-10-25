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AWS : la capacité cloud est presque entièrement réservée jusqu’en 2027

4 min.
25 Oct. 2026 • 17:40
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Les grandes tranches de capacité d’Amazon Web Services sont déjà largement réservées pour 2027, et une partie de 2028 est également engagée. Selon Andy Jassy, le directeur général d’Amazon, la demande en infrastructures d’intelligence artificielle dépasse toujours ce que le groupe parvient à construire, malgré les quelque 220 milliards de dollars d’investissements prévus cette année.

Aws

AWS garde une réserve pour EC2 et Bedrock

Dans un entretien avec a16z publié le 23 octobre, Andy Jassy décrit un calendrier déjà bien rempli : la capacité de 2026 est vendue, celle de 2027 l’est en grande partie et une portion importante de 2028 a trouvé preneur. Les engagements des clients précèdent donc de plusieurs années la mise à disposition de certaines infrastructures.

Le dirigeant apporte toutefois une précision : AWS conserve de la capacité pour les usages à la demande, notamment sur EC2, son service de machines virtuelles, et Bedrock, qui donne accès à des modèles d’IA. Ses déclarations visent surtout les gros blocs réservés à l’avance. La disponibilité d’une configuration particulière reste, elle, liée au service et à la région concernés.

Jassy souligne également que les activités traditionnelles du cloud continuent de croître en parallèle de l’IA. AWS doit servir ces deux marchés, qui se disputent une partie des mêmes ressources industrielles. Le dirigeant affirme vouloir préserver les relations avec ses clients existants face à l’appétit des grands laboratoires d’IA.

L’entretien ne chiffre ni la puissance électrique correspondant aux réservations de 2027 et 2028, ni leur valeur contractuelle. Il donne surtout une indication sur l’horizon de la demande qu’Amazon estime pouvoir satisfaire avec ses infrastructures prévues.

Construire longtemps à l’avance, commander les serveurs plus tard

Amazon prévoit environ 220 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026, à l’échelle du groupe. Cette enveloppe finance des infrastructures et des équipements de plusieurs activités, au-delà des seuls accélérateurs d’IA. Jassy considère pourtant qu’Amazon pourrait dépenser davantage à bon escient : une partie de la demande reste sans réponse.

Pour défendre cet effort, le dirigeant distingue deux calendriers. Les centres de données réclament des investissements environ deux ans avant de commencer à générer des revenus. Les serveurs et les équipements réseau sont, selon les composants, commandés seulement quelques mois avant leur installation. Amazon dispose alors d’une vision plus récente des besoins de ses clients.

Si la demande ralentit, AWS peut ainsi différer l’achat du matériel destiné à remplir un bâtiment. Cette souplesse concerne les équipements ; les dépenses déjà engagées pour le site et ses infrastructures restent à financer.

Le groupe s’appuie aussi sur les puces conçues par Annapurna Labs, une acquisition que Jassy classe parmi les meilleures de l’histoire d’Amazon. Les processeurs Graviton servent les usages généralistes du cloud, tandis que les accélérateurs Trainium ciblent l’IA. Le partenariat avec Anthropic nourrit ce travail : le laboratoire utilise Trainium, et Jassy explique que les deux équipes ont appris de leur collaboration.

L’expansion se poursuit notamment en Allemagne, où Amazon a annoncé 16 milliards d’euros d’investissements pour 2027. Le programme englobe plusieurs activités, dont la logistique, les satellites et Prime Video. Une enveloppe de 4,8 milliards d’euros est spécifiquement prévue pour développer la région AWS de Francfort et répondre à la demande en cloud et en IA.

Amazon présentera ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre 2026. Au deuxième trimestre, AWS avait réalisé 42,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 37 % sur un an, soit sa croissance la plus rapide depuis 18 trimestres.

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