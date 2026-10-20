TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Amazon va investir 16 milliards d’euros en 2027 pour l’IA et plus en Allemagne
Business Tech

Amazon va investir 16 milliards d’euros en 2027 pour l’IA et plus en Allemagne

4 min.
20 Oct. 2026 • 20:20
0

Amazon prévoit d’investir plus de 16 milliards d’euros en Allemagne en 2027, notamment pour développer ses data centers et ses infrastructures d’intelligence artificielle. L’entreprise entend aussi renforcer ses activités logistiques, son réseau d’Internet par satellite et la production de films et séries pour Prime Video. L’annonce a été faite lors du sommet économique Invest in Germany.

Amazon Logo Depot Centre Distribution

4,8 milliards d’euros rien que pour le cloud et l’IA

La principale enveloppe concerne Amazon Web Services (AWS), la branche cloud du groupe. Amazon prévoit d’y consacrer 4,8 milliards d’euros en 2027 pour étendre son infrastructure dans la région AWS Europe (Francfort) qui héberge des services de calcul et de stockage utilisés par les entreprises et les administrations. L’objectif est de répondre à la demande croissante en capacités cloud et en outils d’IA. (Amazon, AWS)

Cette annonce prolonge plusieurs années d’investissements dans les infrastructures numériques allemandes. Amazon indique avoir déjà consacré plus de 18 milliards d’euros à son infrastructure cloud et à l’IA dans la région de Francfort depuis 2014. Le groupe développe également son cloud souverain européen, lancé dans le Brandebourg en janvier, avec un programme d’investissement distinct de 7,8 milliards d’euros prévu jusqu’en 2040.

Au total, Amazon affirme avoir investi plus de 100 milliards d’euros en Allemagne depuis 2010. L’entreprise y compte plus de 40 000 emplois permanents, dont environ 3 000 chez AWS. Le montant de 16 milliards d’euros pour 2027 couvre plusieurs activités du groupe : il ne correspond donc pas uniquement à la construction de data centers.

Amazon étend aussi ses activités au-delà des data centers

Le plan prévoit également de nouveaux projets logistiques dans le pays, qu’Amazon présente comme une source de création d’emplois. Ces projets devraient générer plus de 3 000 emplois. Le commerçant en ligne annonce par ailleurs l’ouverture d’un deuxième laboratoire de recherche consacré à la robotique et à l’intelligence artificielle à Berlin, ce qui doit doubler sa présence dans ce domaine dans la capitale allemande.

Amazon compte aussi poursuivre le développement d’Amazon Leo, son réseau d’accès à Internet par satellite, et renforcer les productions de films et séries sur Prime Video. Ces investissements diversifient l’effort qui concerne aussi bien les infrastructures numériques que les services destinés au grand public. Amazon n’a toutefois pas détaillé la répartition complète des 16 milliards d’euros entre ces différentes activités.

Amazon Leo Fusee Espace

L’annonce intervient dans le cadre d’un sommet organisé par le gouvernement allemand pour attirer les capitaux étrangers et relancer l’économie. Les entreprises participantes ont annoncé plus de 225 milliards d’euros d’engagements d’investissement. Nvidia a notamment évoqué un engagement proche de 10 milliards de dollars pour soutenir des entreprises européennes, tandis que d’autres groupes ont présenté des projets dans l’énergie, les infrastructures et l’industrie.

Pour Amazon, l’Allemagne constitue un marché stratégique en Europe, à la fois pour ses activités commerciales et pour ses infrastructures cloud. L’entreprise présente ces investissements comme un moyen de répondre à la demande des entreprises en matière d’IA et de services numériques. Leur effet sur l’emploi et l’économie locale dépendra notamment de la mise en œuvre des projets annoncés au cours de l’année 2027.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Amazon Logo Business

Amazon annonce investir 50 milliards de dollars pour l’IA

OpenAI Logo Business

Amazon serait en négociations pour investir 50 milliards de dollars dans OpenAI

Intelligence Artificielle Business

Amazon envisagerait d’investir 10 milliards de dollars dans OpenAI pour renforcer sa stratégie IA

Amazon Logo Carton Internet

Amazon est accusé de brider les prix des vendeurs tiers en Allemagne

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Surface Laptop

Microsoft préparerait un Surface Laptop 12 pouces moins cher… pour concurrencer le MacBook Neo ?

20 Oct. 2026 • 20:03
0 Matériel

Microsoft chercherait à rendre sa gamme Surface nettement plus accessible. Selon des informations issues de la chaîne...

Steam Frame Casque VR Realite Virtuelle Valve

Steam Frame OLED : Valve teste déjà une nouvelle version de son casque VR

20 Oct. 2026 • 19:36
0 Matériel

Le Steam Frame vient tout juste d’arriver sur le marché que Valve teste déjà de nouvelles configurations matérielles....

Cyberpunk- Edgerunners 2

Cyberpunk: Edgerunners 2 est disponible sur Netflix avec ses 10 épisodes

20 Oct. 2026 • 19:01
0 Geekeries

Cyberpunk: Edgerunners 2 est désormais disponible sur Netflix en France, avec ses dix épisodes mis en ligne simultanément ce 20...

Orange Logo

Orange coupe aujourd’hui son réseau 2G

20 Oct. 2026 • 18:33
0 Mobiles / Tablettes

Orange met fin ce mardi 20 octobre 2026 à son réseau mobile 2G dans les 43 derniers départements de France métropolitaine...

Spotify Logo

Spotify retire 50 millions de musiques IA de ses recommandations

20 Oct. 2026 • 17:34
0 Internet

Spotify a retiré plus de 50 millions de musiques jugés indésirables, générées par intelligence artificielle ou...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Car Key : le support arrive pour les voitures Cadillac, Chevrolet et GMC

Apple Car Key : le support arrive pour les voitures Cadillac, Chevrolet et GMC

20 Oct. 2026 • 19:32

image de l'article HomeView : Apple confirme le retard de sortie à cause de Siri AI

HomeView : Apple confirme le retard de sortie à cause de Siri AI

20 Oct. 2026 • 18:00

image de l'article Apple vend les pièces pour réparer les iPhone 18 Pro et nouveaux Mac Studio/mini

Apple vend les pièces pour réparer les iPhone 18 Pro et nouveaux Mac Studio/mini

20 Oct. 2026 • 17:01

image de l'article Apple TV 4K : le mode Whole Room Audio diffuse le son uniformément avec quatre HomePod

Apple TV 4K : le mode Whole Room Audio diffuse le son uniformément avec quatre HomePod

20 Oct. 2026 • 16:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site