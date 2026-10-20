Amazon va investir 16 milliards d’euros en 2027 pour l’IA et plus en Allemagne

Amazon prévoit d’investir plus de 16 milliards d’euros en Allemagne en 2027, notamment pour développer ses data centers et ses infrastructures d’intelligence artificielle. L’entreprise entend aussi renforcer ses activités logistiques, son réseau d’Internet par satellite et la production de films et séries pour Prime Video. L’annonce a été faite lors du sommet économique Invest in Germany.

4,8 milliards d’euros rien que pour le cloud et l’IA

La principale enveloppe concerne Amazon Web Services (AWS), la branche cloud du groupe. Amazon prévoit d’y consacrer 4,8 milliards d’euros en 2027 pour étendre son infrastructure dans la région AWS Europe (Francfort) qui héberge des services de calcul et de stockage utilisés par les entreprises et les administrations. L’objectif est de répondre à la demande croissante en capacités cloud et en outils d’IA. (Amazon, AWS)

Cette annonce prolonge plusieurs années d’investissements dans les infrastructures numériques allemandes. Amazon indique avoir déjà consacré plus de 18 milliards d’euros à son infrastructure cloud et à l’IA dans la région de Francfort depuis 2014. Le groupe développe également son cloud souverain européen, lancé dans le Brandebourg en janvier, avec un programme d’investissement distinct de 7,8 milliards d’euros prévu jusqu’en 2040.

Au total, Amazon affirme avoir investi plus de 100 milliards d’euros en Allemagne depuis 2010. L’entreprise y compte plus de 40 000 emplois permanents, dont environ 3 000 chez AWS. Le montant de 16 milliards d’euros pour 2027 couvre plusieurs activités du groupe : il ne correspond donc pas uniquement à la construction de data centers.

Amazon étend aussi ses activités au-delà des data centers

Le plan prévoit également de nouveaux projets logistiques dans le pays, qu’Amazon présente comme une source de création d’emplois. Ces projets devraient générer plus de 3 000 emplois. Le commerçant en ligne annonce par ailleurs l’ouverture d’un deuxième laboratoire de recherche consacré à la robotique et à l’intelligence artificielle à Berlin, ce qui doit doubler sa présence dans ce domaine dans la capitale allemande.

Amazon compte aussi poursuivre le développement d’Amazon Leo, son réseau d’accès à Internet par satellite, et renforcer les productions de films et séries sur Prime Video. Ces investissements diversifient l’effort qui concerne aussi bien les infrastructures numériques que les services destinés au grand public. Amazon n’a toutefois pas détaillé la répartition complète des 16 milliards d’euros entre ces différentes activités.

L’annonce intervient dans le cadre d’un sommet organisé par le gouvernement allemand pour attirer les capitaux étrangers et relancer l’économie. Les entreprises participantes ont annoncé plus de 225 milliards d’euros d’engagements d’investissement. Nvidia a notamment évoqué un engagement proche de 10 milliards de dollars pour soutenir des entreprises européennes, tandis que d’autres groupes ont présenté des projets dans l’énergie, les infrastructures et l’industrie.

Pour Amazon, l’Allemagne constitue un marché stratégique en Europe, à la fois pour ses activités commerciales et pour ses infrastructures cloud. L’entreprise présente ces investissements comme un moyen de répondre à la demande des entreprises en matière d’IA et de services numériques. Leur effet sur l’emploi et l’économie locale dépendra notamment de la mise en œuvre des projets annoncés au cours de l’année 2027.