Amazon serait en négociations pour investir 50 milliards de dollars dans OpenAI

Le secteur de l’intelligence artificielle pourrait connaître l’un de ses plus importants mouvements financiers à ce jour. Selon plusieurs sources concordantes, Amazon serait en discussions avancées pour injecter jusqu’à 50 milliards de dollars dans OpenAI, une opération qui pourrait propulser la valorisation de la startup américaine à près de 830 milliards de dollars !

Un tour de table historique pour OpenAI

Déjà estimée à environ 500 milliards de dollars, OpenAI chercherait à lever jusqu’à 100 milliards supplémentaires afin d’accélérer le développement de ses modèles d’IA et renforcer ses capacités d’infrastructure. D’après le Wall Street Journal, Amazon pourrait représenter à lui seul la moitié de cette enveloppe colossale. Les négociations seraient pilotées directement par Andy Jassy, le CEO du géant du eCommerce et du cloud, en lien avec Sam Altman, dirigeant d’OpenAI.

Ni Amazon ni OpenAI n’ont officiellement confirmé ces discussions, mais plusieurs médias spécialisés évoquent une finalisation potentielle d’ici la fin du premier trimestre. « Ce serait l’un des plus grands investissements jamais réalisés dans une entreprise technologique privée », estime un analyste proche du dossier.

Un partenariat stratégique malgré la proximité avec Anthropic

Un rapprochement entre Amazon et OpenAI a de quoi surprendre : Amazon entretient déjà des liens étroits avec Anthropic, un concurrent direct d’OpenAI, dont AWS est le principal fournisseur cloud et partenaire d’entraînement des modèles. Le groupe de Jeff Bezos a également investi plus de 8 milliards de dollars dans Anthropic et inauguré récemment un campus de data centers de 11 milliards de dollars dans l’Indiana, dédié exclusivement à ses technologies.

Si l’on en croit une source bien informée, « Amazon souhaite rester agnostique technologiquement et sécuriser plusieurs paris dans l’IA générative ». De son côté, OpenAI aurait aussi engagé des discussions avec des fonds souverains du Moyen-Orient, ainsi qu’avec Nvidia, Microsoft et SoftBank, dans une logique de diversification de ses partenaires financiers.