Disney teste des robots pour les parkings et le nettoyage des lunettes 3D

Disney a présenté deux essais robotiques très concrets lors de son Accelerator Demo Day 2026 : des machines capables d’évoluer dans des parkings changeants et des bras chargés de manipuler les lunettes 3D entre deux séances. Ces collaborations avec FieldAI et Physical Intelligence restent expérimentales, mais elles visent déjà des tâches réelles dans les parcs.

Des robots dehors, au milieu des imprévus

FieldAI développe une intelligence de navigation destinée à des environnements qui ne peuvent pas être entièrement cartographiés ou figés à l’avance. Avec Disney Experiences Technology et la recherche de Walt Disney Imagineering, l’entreprise étudie son emploi dans les opérations de parking.

Le problème paraît banal, mais il cumule les difficultés : circulation de voitures et de piétons, obstacles temporaires, météo variable, marquages au sol partiellement masqués et configuration qui change au fil de la journée. Un robot cantonné à une trajectoire préenregistrée serait vite bloqué. Le démonstrateur présenté à Burbank devait au contraire montrer une adaptation à ce type de terrain dynamique.

Disney n’annonce ni déploiement commercial, ni calendrier, ni nombre de machines. Le statut exact est celui d’une exploration menée après quatre mois de travail dans l’Accelerator. FieldAI et Imagineering examinent aussi comment cette perception de l’environnement pourrait servir plus tard à des personnages robotiques dans les parcs, où la sécurité du public impose des contraintes bien plus sévères qu’une démonstration.

Le test des lunettes 3D

La seconde collaboration concerne Physical Intelligence, société spécialisée dans les modèles d’apprentissage pour robots polyvalents. Disney lui a confié une tâche très précise : saisir, orienter et ranger les lunettes 3D afin de préparer leur nettoyage entre les spectacles.

Ce choix sert de banc d’essai pertinent. Les lunettes arrivent dans des positions désordonnées, peuvent se chevaucher et doivent être manipulées sans être rayées ni cassées. Un système traditionnel aurait besoin d’un poste très structuré et d’une programmation adaptée à chaque orientation. Un robot plus généraliste doit reconnaître la situation, choisir une prise et corriger son geste lorsqu’un objet n’est pas placé comme prévu.

Disney présente l’objectif comme une assistance aux employés sur des tâches répétitives en coulisses, et non comme le remplacement complet d’une équipe. Le groupe n’a fourni ni taux de réussite, ni cadence, ni données sur la supervision humaine. Ces chiffres seront indispensables pour savoir si l’expérience dépasse le stade de la démonstration et peut fonctionner pendant les pics d’affluence.

Du laboratoire aux attractions, l’écart reste important

L’intérêt du Demo Day vient de la mise en situation, mais ses limites sont tout aussi importantes. Les robots ont montré des scénarios ciblés ; Disney ne dit pas qu’ils opèrent déjà en continu dans un parc ouvert. Les collaborations explorent des usages et peuvent encore être arrêtées, modifiées ou restreintes à des zones non accessibles au public.

Imagineering travaille depuis longtemps sur des personnages mécaniques capables de mouvements expressifs. Nous avions notamment présenté un robot Olaf destiné aux parcs Disney. Les essais avec FieldAI et Physical Intelligence déplacent cette recherche vers une autre question : comment une machine peut-elle accomplir une tâche utile quand son environnement ne ressemble jamais exactement à celui de l’entraînement ?

Le même événement a montré des accessoires de décor imprimés en 3D par Haddy, dont une réplique de canoë pour Jungle Cruise, ainsi que des outils de production audiovisuelle. Pour la robotique, Disney se concentre toutefois sur deux besoins faciles à mesurer : se déplacer sans incident dans un espace extérieur complexe et remettre en ordre un flux d’objets physiques. Aucun prix, produit ou ouverture au public n’a été annoncé.