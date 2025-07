Disneyland célèbre ses 70 ans avec une animatronique ultra-réaliste de Walt Disney

Disneyland célèbre ses 70 ans avec « Walt Disney – A Magical Life », une nouvelle attraction immersive présentée au Main Street Opera House. Cette attraction débute par un court film biographique narré par Bob Iger, puis se poursuit par un animatronique hyper-réaliste de Walt Disney en personne. Développé par Walt Disney Imagineering, l’automate de Walt est capable de passer de la position assise à debout, le tout avec des mouvements particulièrement réalistes (regards, expressions, gestes) qui reproduieant fidèlement la gestuelle et l’apparence de Walt en 1963. L’expérience est renforcée par un espace d’exposition en amont, intitulé « The Evolution of a Dream », qui retrace la naissance de Disneyland à travers certains objets historiques – le banc où Disney avait l’habitude de s’assoir au Griffith Park, la collection personnelle de Walt, des plans originaux du parc, etc. – un retour dans le passé réalisé en collaboration avec le Walt Disney Family Museum.



Globalement salué pour la prouesse technique et son impact émotionnel, l’animatronique a aussi suscité des critiques, notamment de la petite-fille de Walt, Joanna Miller, qui la qualifie de déshumanisante et contraire à la volonté présumée de son grand-père. Malgré ces réserves, Disney affirme avoir mis sept ans pour créer son audio-animatronic le plus réaliste à ce jour, avec une technologie avancée sur la peau, l’éclairage du regard, et une mécanique subtile des expressions. L’attraction ouvre le 17 juillet 2025, coïncidant ainsi avec l’anniversaire de Disneyland. Cette dernière sera en rotation avec « Great Moments with Mr. Lincoln », soit une présentation des grands moments historiques du président américain Abraham Lincoln.