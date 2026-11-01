TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels SceneQueryPlanner : une mémoire 3D active pour réduire les erreurs des robots IA
Logiciels

SceneQueryPlanner : une mémoire 3D active pour réduire les erreurs des robots IA

5 min.
1 Nov. 2026 • 13:13
0

Des chercheurs sud-coréens ont présenté SceneQueryPlanner, une méthode qui permet à un agent robotique de consulter sélectivement une mémoire spatiale avant d’agir. Leur idée est simple : au lieu de demander à un grand modèle de langage de retenir tout ce qu’il a observé, le système lui apprend quand vérifier une information précise sur les objets et les pièces qui l’entourent.

Mémoire spatiale en trois dimensions dans un logement observé par un capteur robotique

Une mémoire sous forme de scène en trois dimensions

SceneQueryPlanner maintient un graphe dynamique de la scène en 3D. Les objets, les pièces, leurs propriétés et leurs relations y sont représentés sous forme de nœuds et de liens. L’agent peut par exemple rechercher tous les objets portant une certaine étiquette, demander où se trouve un élément ou vérifier ses relations spatiales. Cette mémoire évolue au fil des observations plutôt que d’être construite une fois pour toutes.

Le planificateur ne reçoit pas automatiquement l’intégralité du graphe à chaque étape. Il décompose une instruction, choisit entre une action physique et une requête structurée, puis récupère uniquement l’information utile à la décision immédiate. Pour une consigne telle que placer dans une boîte l’objet en bois posé sur un bureau, il peut d’abord vérifier le matériau et l’emplacement au lieu de se fier à une hypothèse produite par le modèle de langage.

Parcours SceneQueryPlanner

SceneQueryPlanner alterne observation de l’environnement, consultation d’une mémoire spatiale et planification des actions. Crédit : ETRI.

Cette approche cherche à résoudre deux défauts opposés. Une observation trop pauvre omet parfois une propriété décisive, comme la matière ou l’état d’un objet. À l’inverse, injecter toute l’histoire de la scène dans le contexte du modèle ajoute du bruit et augmente le coût de calcul. Les auteurs traitent donc la recherche d’information comme une action de planification à part entière, au même niveau que se déplacer, saisir ou déposer un objet.

Un net gain dans les tâches fondées sur les attributs

L’équipe d’ETRI, de l’Université des sciences et technologies et du Gwangju Institute of Science and Technology a créé AttPlan-Bench pour évaluer ce mécanisme. Le banc d’essai comprend des tâches domestiques longues réparties dans plusieurs pièces, ainsi que des instructions où la bonne décision dépend d’attributs ou de relations. Les chercheurs ont séparé 500 exemples d’entraînement et 500 exemples de test.

Avec Llama 3.1 70B, SceneQueryPlanner atteint un taux de réussite de 69,6 % sur la partie AttPlan-Attr, contre 46,8 % pour ReAct, qui ne dispose pas de mémoire externe structurée. SayPlan obtient 18 % et MoMa-LLM 37,2 % dans la même configuration. Avec Qwen 2.5 72B, le nouveau système atteint 68 %, contre 44 % pour ReAct. Ces chiffres montrent que la présence d’une mémoire ne suffit pas : les deux autres méthodes qui accèdent aussi à un graphe restent nettement derrière lorsque les informations sont consommées de façon moins ciblée.

Les résultats sont plus modestes sur WAH-NL, un autre ensemble de tâches domestiques. SceneQueryPlanner y obtient 26 % avec Llama 3.1 70B et 29 % avec Qwen 2.5 72B. Il reste devant les méthodes comparées, mais la faible réussite absolue rappelle que la planification sur une longue séquence demeure difficile, même avec une meilleure mémoire.

Une démonstration en simulateur, pas un robot prêt à vendre

L’étude a été conduite dans des environnements simulés fondés sur la physique. Ce choix rend les comparaisons reproductibles et permet de multiplier les scénarios, mais il ne reproduit pas toute la variabilité d’un logement réel. Un robot dépendrait de caméras, de capteurs de profondeur, d’un module de perception et d’actionneurs susceptibles de commettre leurs propres erreurs.

Photographie Du Chercheur Devant Le Simulateur

Les auteurs reconnaissent que des détections incorrectes ou une mauvaise estimation d’attribut peuvent contaminer le graphe et conduire le planificateur à agir sur de fausses prémisses. Leur interface emploie aussi un ensemble prédéfini de requêtes. Une maison réelle contient des objets inattendus, des personnes qui déplacent des éléments et des propriétés difficiles à mesurer ; il faudra donc rendre les questions plus flexibles et améliorer la capacité de récupération après un échec.

L’analyse de 80 trajectoires ratées avec Qwen 2.5 72B attribue 29 % des échecs à la planification de long terme, 19 % à la compréhension de l’objectif et 15 % au raisonnement. Les hallucinations représentent également 15 %, tandis que les erreurs de syntaxe des requêtes ne comptent que pour 4 %. Autrement dit, la mémoire ciblée réduit une partie du problème sans remplacer un meilleur raisonnement général.

Le projet complète d’autres recherches visant à rapprocher le calcul de l’action, comme PixelTac pour le toucher robotique. SceneQueryPlanner agit davantage au niveau de la décision : il ne fournit ni nouveau capteur ni nouvelle mécanique, mais une façon de vérifier les faits avant d’engager une action potentiellement irréversible. L’article scientifique, publié dans les Findings d’EMNLP 2026, compte 22 pages et le code ainsi qu’AttPlan-Bench sont accessibles publiquement sur GitHub.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Binance

Piratage de Binance : le FBI accuse la Corée du Nord, la plateforme reconstitue ses réserves

1 Nov. 2026 • 14:16
0 Internet

Le FBI attribue à la Corée du Nord le vol de plus de 6 milliards de dollars de cryptomonnaies subi par Binance le 29 octobre. Cette annonce...

haunted-hotel-season-2-official-poster_1791483107

Haunted Hotel : Netflix renouvelle la série animée pour une saison 3 en 2027

1 Nov. 2026 • 13:33
0 Geekeries

Netflix a renouvelé Haunted Hotel pour une troisième saison, attendue en 2027. L’annonce arrive trois semaines après la mise en...

Illustration de connexions réseau et d’un rouleau de papier comptable dans un centre de données.

Taxe au gigaoctet : OVHcloud estime sa facture entre 23 et 70 millions d’euros par an

1 Nov. 2026 • 12:55
0 Business

OVHcloud chiffre les conséquences de la taxe au gigaoctet votée à l’Assemblée nationale : entre 23 et 70 millions...

sortie serie harry potter

Harry Potter : HBO choisit les voix et visages des fantômes de Poudlard (et date de sortie)

1 Nov. 2026 • 12:38
0 Geekeries

La série Harry Potter de HBO complète la population surnaturelle de Poudlard : cinq acteurs ont été choisis pour incarner le...

agent avec lunettes infra rouge

Un phototransistor transforme l’infrarouge en lumière visible à seulement 1,4 V

31 Oct. 2026 • 12:48
0 Matériel

Des chercheurs ont conçu un phototransistor capable de détecter une lumière infrarouge extrêmement faible et d’alimenter...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’Apple HomeView sort avec un logiciel vieux de six mois

L’Apple HomeView sort avec un logiciel vieux de six mois

1 Nov. 2026 • 17:28

image de l'article Les iPad 12, iPad Air OLED et iPad Pro se précisent pour 2027

Les iPad 12, iPad Air OLED et iPad Pro se précisent pour 2027

1 Nov. 2026 • 16:57

image de l'article iPad mini 8 OLED : la capacité de batterie dévoilée, c’est en baisse

iPad mini 8 OLED : la capacité de batterie dévoilée, c’est en baisse

1 Nov. 2026 • 16:32

image de l'article Apple Watch et bug du changement d’heure : Apple offre une solution

Apple Watch et bug du changement d’heure : Apple offre une solution

1 Nov. 2026 • 14:47

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site