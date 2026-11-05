ChatGPT lance Images 2.6 pour générer des GIF animés

OpenAI fait évoluer son outil de génération d’images IA avec Images 2.6, une nouvelle version qui propose une fonctionnalité particulièrement attendue : la création de véritables GIF animés directement dans ChatGPT. Il devient possible de transformer une simple description, une photographie ou même un croquis en une courte animation en boucle, puis d’en modifier la vitesse et certaines images.

Cette mise à jour apporte également une génération d’images annoncée comme 50 % plus rapide, ainsi que des améliorations dans la retouche et la conservation des détails visuels. OpenAI indique que ses utilisateurs génèrent désormais plus de 4 milliards d’images chaque semaine sur ChatGPT, Codex et son API.

ChatGPT génère maintenant des GIF animés

La principale nouveauté d’Images 2.6 est sa capacité à produire des animations au format GIF à partir d’un simple prompt. Par exemple, il suffit de demander à ChatGPT de créer un chat qui danse ou un personnage qui réagit à une situation. L’outil génère alors plusieurs images IA successives pour donner vie à la scène et créer une animation qui peut tourner en boucle.

Il est également possible de partir d’une photo ou d’un dessin existant. Un croquis représentant un personnage peut ainsi devenir une animation dans laquelle celui-ci bouge ou change d’expression. Une fois le GIF généré, ChatGPT permet de modifier sa vitesse de lecture, d’intervenir sur des images individuelles et de partager le résultat. Les réglages de vitesse vont de 0,5 à 2 fois la vitesse normale.

Cette nouveauté marque une évolution intéressante par rapport à la génération d’images classique de ChatGPT qui ne permettait pas jusqu’ici de créer directement un GIF animé complet en une seule étape. Les créateurs peuvent désormais produire des réactions personnalisées, des mèmes, des personnages animés ou encore des storyboards destinés à préparer une vidéo.

Une génération d’images 50 % plus rapide

Les GIF ne sont pas la seule amélioration d’Images 2.6 par OpenAI. L’entreprise d’intelligence artificielle annonce un gain de vitesse de 50 % pour la génération d’images par rapport à la version précédente. Le modèle conserve également mieux les caractéristiques visuelles d’un personnage, d’un produit ou d’un objet lorsqu’un utilisateur demande plusieurs modifications successives.

Cette évolution doit notamment faciliter les retouches complexes. Il devient plus simple de modifier l’arrière-plan d’une photo tout en conservant l’apparence du produit ou de faire évoluer un personnage sans que ses vêtements et ses traits changent à chaque génération.

Pour les développeurs, OpenAI propose deux variantes via son API : GPT-Image-2.6 Flare, optimisée pour la rapidité, et GPT-Image-2.6 Sunburst, destinée aux créations nécessitant davantage de précision et de cohérence. Avec Flare, une génération peut prendre seulement six secondes lorsque la qualité est réglée sur le niveau bas. L’API prend également en charge l’export SVG, un format vectoriel adapté aux interfaces et aux supports graphiques.

Images 2.6 est déployé à l’échelle mondiale dans ChatGPT et Codex, sur le Web, ordinateur et mobile. OpenAI annonce une disponibilité sur toutes les formules d’abonnement. La création de GIF fait néanmoins l’objet d’un déploiement progressif : il est donc possible que la fonctionnalité n’apparaisse pas immédiatement chez tous les utilisateurs.