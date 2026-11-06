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Stranger Things : Netflix annonce « Les Autres Mondes », une série spin-off pour 2028

3 min.
6 Nov. 2026 • 17:22
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Netflix a officialisé Les Autres Mondes : Une aventure Stranger Things, une nouvelle série spin-off dans l’univers de Stranger Things. Celle qui a pour nom en anglais Other Worlds: A Stranger Things Adventure sera diffusée en 2028 sur la plateforme de streaming et se déroulera dans les années 1950, plusieurs décennies avant les événements de la série originale. Ce nouveau projet marque une nouvelle étape dans l’expansion de la franchise.

StrangerThings Saison3

Stranger Things de retour avec une histoire en 1955 dans le Nevada

Le premier teaser de Netflix donne déjà quelques indications sur le décor. L’action se situe le 19 avril 1955 dans la ville fictive de Marion dans le Nevada aux États-Unis. La courte vidéo montre notamment un vélo abandonné équipé d’une radio, tandis que le ciel s’assombrit progressivement. L’ambiance rappelle celle de la série originale avec une nouvelle époque et un lieu encore inexploré

Le récit se déroulera donc avant les événements de Stranger Things, mais aussi avant ceux de la pièce de théâtre Stranger Things : The First Shadow, dont l’histoire se situe en 1959 et explore le passé d’Henry Creel, le personnage qui deviendra Vecna. Les frères Duffer, à l’origine de la série originale, promettent une nouvelle équipe de héros et d’antagonistes, ainsi qu’une mythologie propre à cette série. Aucun détail sur les personnages ou le casting n’a encore été communiqué.

Matt et Ross Duffer participent à la création du projet aux côtés de Kate Trefry, une scénariste qui travaille sur Stranger Things depuis sa deuxième saison. Elle occupera les fonctions de cocréatrice, scénariste et showrunneuse. Elle avait également écrit Stranger Things: The First Shadow, ce qui lui donne déjà une bonne connaissance de l’univers et de sa chronologie.

La réalisation des trois premiers épisodes a été confiée à Joe Wright, connu notamment pour Orgueil et Préjugés, Reviens-moi et Les Heures sombres. Shawn Levy, qui a déjà produit et réalisé plusieurs épisodes de la série originale, participe également au projet en tant que producteur exécutif avec les frères Duffer. Le tournage est prévu au Nouveau-Mexique, même si l’histoire se déroule dans le Nevada.

Un mystère autour de Henry Creel pourrait être expliqué

La série préquelle pourrait aussi apporter des réponses à certaines questions laissées en suspens par la cinquième saison de Stranger Things. Matt Duffer a notamment évoqué la découverte faite par le jeune Henry Creel dans les grottes du Nevada, où il avait trouvé une mystérieuse pierre lumineuse avant d’acquérir ses capacités surnaturelles.

Le créateur a toutefois prévenu que cette intrigue ne constituerait pas le sujet principal de la nouvelle série. Les Autres Mondes : une aventure Stranger Things développera sa propre histoire et sa propre mythologie. Il faudra donc attendre 2028 pour découvrir comment Netflix compte renouveler cet univers.

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