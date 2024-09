Rabbit R1 et AI Pin : la catastrophe industrielle est avérée

Il ne fallait pas disposer de dons de voyance pour supposer que les lancements successifs de l’AI Pin puis du Rabbit R1 ne s’étaient pas vraiment soldés par un énorme succès. Jusqu’ici, les chiffres de ventes pour les deux gadgets AI étaient issus d’estimations de certains analystes au « doigt levé », mais cette fois, c’est le fondateur et dirigeant de Rabbit, Jesse Lyu, qui confirme officiellement l’ampleur du désastre. Il n’y aurait donc plus que 5000 utilisateurs actifs quotidiens sur le Rabbit R1, et ce malgré pas moins de 16 mises à jour depuis le lancement du petit gadget d’IA. Ce qui s’appelle un marché d’ultra-niche…

Du coté de Pin AI, les dirigeants ont eux aussi confirmé l’échec absolu de leur produit, mais sans aller cette fois jusqu’à faire toute la transparence sur le nombre de personnes utilisant encore le gadget. Des « fuites » laissent toutefois entendre qu’environ 7000 utilisateurs d’AI Pin auraient encore assez de cran pour s’en servir au moins un peu tous les jours. Et évidemment, les deux sociétés sus-citées accumuleraient les pertes suite à ce naufrage.

Il faut dire que les deux appareils étaient sortis au pire moment possible, alors même que les assistants de type ChatGPT, bien plus performants que le Pin AI et le R1, disposaient déjà d’une app mobile. L’idée même d’un appareil portatif entièrement dédié aux fonctions d’IA n’est sans doute pas si mauvaise étant donné qu’Open AI travaille sur son propre device en collaboration avec la boite de design de Jonathan Ive (l’ex-designer en chef d’Apple).