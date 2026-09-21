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Amazon bloque Meta Muse : l’agent IA ne peut plus effectuer d’achats pour les utilisateurs

2 min.
21 Sep. 2026 • 19:23
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À peine lancé, l’assistant intelligent de Meta se heurte à un obstacle majeur. Amazon a décidé d’empêcher Muse d’effectuer des achats sur sa plateforme américaine. Depuis dimanche soir, les utilisateurs concernés voient apparaître un avertissement indiquant que l’accès d’un agent IA non autorisé enfreint les conditions d’utilisation du site.

Amazon refuse les achats automatisés sans autorisation

Lancé le 8 septembre, Muse peut notamment envoyer des courriels, organiser des voyages et acheter des produits. Son fonctionnement repose sur une machine virtuelle sécurisée intégrant un navigateur capable d’accomplir des tâches pour le compte de l’utilisateur.

Amazon block Meta Muse

Mais Amazon reproche à Meta de ne pas l’avoir prévenu et de laisser son assistant accéder aux comptes sans s’identifier comme un logiciel automatisé.

« Les applications tierces qui effectuent des achats pour les clients doivent agir ouvertement et respecter les décisions des fournisseurs de services », affirme un porte-parole d’Amazon.

Le commerçant s’inquiète également du traitement des identifiants et du contournement potentiel de certaines fonctions de personnalisation. Meta assure de son côté que Muse ne peut pas consulter directement les mots de passe ni les moyens de paiement et sollicite une validation avant tout achat.

Un nouveau conflit autour du commerce piloté par l’IA

Cette opposition rappelle le différend entre Amazon et Perplexity concernant les achats réalisés par le navigateur Comet.

Amazon avait obtenu une injonction judiciaire en mars, avant que la cour d’appel ne l’annule en août. Les magistrats avaient notamment estimé que le client pouvait être considéré comme l’utilisateur effectuant l’accès, Comet intervenant comme un simple outil.

Ce blocage survient alors que Muse vient également d’arriver sur Mac, renforçant les ambitions de Meta dans les assistants autonomes, et ce sur (presque) toutes les plateformes.

Au-delà de cette confrontation, une question essentielle se dessine : les plateformes commerciales pourront-elles décider quels agents IA sont autorisés à agir pour leurs clients ? La réponse pourrait déterminer l’avenir des achats automatisés sur Internet.

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