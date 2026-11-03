Windows 11 devient jusqu’à 40 % plus rapide sur les PC à 8 Go de RAM

Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer les performances de Windows 11 sur les ordinateurs équipés de seulement 8 Go de RAM. Microsoft annonce aujourd’hui des gains pouvant atteindre 20 % en réactivité et 40 % en multitâche. L’objectif est aussi commercial : alors que les prix de la mémoire augmentent, Microsoft met en avant les PC Windows à 8 Go pour les achats de fin d’année.

Jusqu’à 40 % de gain sur Windows 11 avec 8 Go de RAM

Le principal changement concerne la gestion de la mémoire. Windows 11 améliore notamment sa compression des données pour conserver davantage d’informations actives dans la RAM au lieu de les déplacer vers le stockage moins rapide. Microsoft affirme que le système peut ainsi garder jusqu’à 2 Go de données supplémentaires en mémoire, ce qui réduit les risques de devoir recharger une application ou un onglet laissé ouvert.

L’entreprise annonce également une réduction pouvant atteindre 900 Mo de la mémoire engagée lors de scénarios multitâches grâce à des optimisations de Windows 11, Edge et Microsoft 365. Les applications Word, Excel, PowerPoint et Outlook de la suite Microsoft Office représenteraient à elles seules un gain de 360 Mo. Sur les machines dotées de 8 Go de RAM ou moins, les widgets ne se chargent désormais qu’à leur ouverture, économisant environ 200 Mo lorsqu’ils restent fermés. Microsoft Edge met par ailleurs les onglets inactifs en veille après 15 minutes par défaut, contre deux heures auparavant.

Pour mesurer le gain en multitâche, Microsoft a utilisé un ordinateur équipé de 8 Go de RAM et d’un processeur Snapdragon X Plus. Le scénario consistait à ouvrir successivement 20 onglets dans Microsoft Edge, une vidéo 4K, des fichiers Word, Excel et PowerPoint volumineux, Outlook et l’Explorateur de fichiers, en laissant toutes les applications ouvertes. Selon les tests internes, cette séquence s’est réalisée jusqu’à 40 % plus rapidement qu’avec la mise à jour de janvier 2026 pour Windows 11.

Microsoft précise que les performances varient selon les appareils, les fichiers et les tâches exécutées. Le gain de 20 % concerne, lui, la réactivité de fonctions comme le menu Démarrer, la recherche, les paramètres ou l’Explorateur de fichiers.

Microsoft défend les PC à 8 Go malgré la hausse des prix

Microsoft met aussi en avant les optimisations de certaines applications. Teams peut notamment activer automatiquement son mode d’efficacité sur les PC à 8 Go de RAM, avec un lancement annoncé jusqu’à 20 % plus rapide. L’entreprise affirme également que WhatsApp bénéficie d’une réduction à deux chiffres de sa consommation de sa mémoire grâce aux améliorations.

Le contexte matériel explique en partie cette attention portée aux petites configurations. La hausse du prix de la mémoire vive pousse les fabricants à proposer de nouveau des ordinateurs avec 8 Go de RAM, y compris sur des gammes récentes. Microsoft profite de la période des achats de fin d’année pour mettre en avant ces machines, avec des PC Windows 11 annoncés à partir de 429 dollars aux États-Unis (rien n’est dévoilé pour l’Europe). Des promotions sont également prévues chez plusieurs revendeurs jusqu’au 25 décembre.

La société tente aussi de montrer que la quantité de RAM ne suffit pas à déterminer les performances d’un ordinateur. Selon des tests commandés par Microsoft, un Dell XPS 13 de 2026 équipé de 8 Go de mémoire obtient jusqu’à 94 % de performances multicœurs supplémentaires par rapport à un modèle de 2021 doté de la même quantité de RAM. Microsoft affirme que ce nouvel ordinateur offre des résultats comparables à une configuration de 2021 équipée de 16 Go pour plusieurs usages, dont la navigation Web et l’export de vidéo 4K.

Microsoft reconnaît d’ailleurs que les tâches exigeantes, comme la modélisation 3D, le montage vidéo avancé ou le traitement de gros volumes de données, profitent toujours de 16 Go de RAM ou davantage. Les optimisations ne rendent donc pas les configurations à 8 Go équivalentes aux modèles mieux équipés dans tous les usages.

Comment profiter des améliorations de Windows 11 ?

Pour bénéficier des dernières optimisations, Microsoft recommande d’installer Windows 11 version 26H2 avec la build 26300.9818 ou une version ultérieure. Il faut se rendre dans les paramètres, puis Windows Update, activer l’option « Recevez les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » et lancer une recherche. Microsoft Edge, Microsoft 365 et Teams doivent également être à jour, certaines améliorations étant distribuées séparément via leurs propres mises à jour.

Microsoft prévoit de poursuivre ce travail dans les prochains mois, notamment en améliorant encore la compression mémoire et en mutualisant certains composants entre des fonctions de Windows comme la recherche et les widgets. L’entreprise travaille aussi avec les fabricants de PC et de processeurs pour réduire la quantité de mémoire réservée au matériel et en laisser davantage disponible pour le système et les applications.