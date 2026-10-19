Windows 11 : 20 % plus réactif et du mieux sur les PC à 8 Go de RAM, assure Microsoft

Microsoft annonce une série d’optimisations pour Windows 11, avec des gains pouvant atteindre 20 % sur certaines interactions et une gestion plus efficace de la mémoire vive. Les améliorations visent particulièrement les ordinateurs équipés de 8 Go de RAM, souvent pénalisés lorsque plusieurs applications fonctionnent simultanément.

Une meilleure gestion de la RAM avec Windows 11

Microsoft affirme avoir amélioré la gestion de la mémoire vive de son système d’exploitation afin de conserver davantage de données actives dans la RAM au lieu de les transférer vers le stockage, nettement plus lent. Selon l’entreprise, Windows 11 peut désormais garder jusqu’à 2 Go de données supplémentaires en mémoire vive, ce qui devrait limiter les ralentissements lors du passage d’une application à une autre ou de l’ouverture de nombreux onglets dans un navigateur.

Les widgets font également l’objet d’un changement ciblant les configurations modestes. Sur les PC dotés de 8 Go de RAM ou moins, ils ne sont désormais chargés qu’a l’ouverture du panneau correspondant. Microsoft estime que cette modification libère plus de 200 Mo de mémoire pour les applications et les autres tâches. Ce gain peut compter sur une machine disposant de peu de ressources, même s’il ne transforme pas 8 Go de RAM en une capacité suffisante pour tous les usages.

Une interface jusqu’à 20 % plus réactive

Les optimisations pour Windows 11 concernent plusieurs éléments du système, notamment le menu Démarrer, l’Explorateur de fichiers, la recherche Windows, les paramètres et l’outil Capture d’écran. Microsoft annonce une réactivité en hausse pouvant atteindre 20 %. Cette donnée correspond aux résultats revendiqués sur certaines interactions : il ne signifie pas que toutes les applications, les jeux ou les tâches gagnent systématiquement 20 % de vitesse. Les mesures comparent notamment les versions 26300.9550 et 26200.7628 de Windows 11.

D’autres changements doivent améliorer le confort quotidien. Windows Update évolue pour limiter les interruptions et mieux gérer les redémarrages. La barre des tâches peut à nouveau être placée en haut ou sur les côtés de l’écran. Microsoft annonce également des améliorations de Windows Hello et des connexions Bluetooth avec un appairage des AirPods pouvant être jusqu’à 15 secondes plus rapide. Une nouvelle expérience de recherche plus complète est par ailleurs en test auprès des membres Windows Insiders avant un déploiement plus large prévu ultérieurement.

Ces améliorations s’inscrivent dans un chantier plus large consacré aux performances et à la fiabilité de Windows 11. Leur disponibilité dépend toutefois des appareils et des versions du système : tous les utilisateurs ne les recevront pas nécessairement au même moment. Les gains réels varieront aussi selon la configuration et les logiciels utilisés.