Fortnite Treasure Hunters est lancé : One Piece prend le contrôle de l’île

Fortnite Treasure Hunters est désormais disponible et transforme le Battle Royale en chasse au trésor menée avec One Piece, A$AP Rocky et plusieurs invités qui rejoindront l’île au fil du mois. La mise à jour v43.00 a ouvert ses portes le 1er novembre à 15 heures en France métropolitaine, avec une nouvelle carte pour 80 joueurs, des pouvoirs inspirés du manga et un calendrier conçu pour modifier la saison presque chaque semaine.

One Piece s’installe sur Crossbones Isle

Le changement le plus visible est Crossbones Isle, une île en forme de crâne pensée pour des parties à 80 joueurs. Epic Games y a intégré plusieurs lieux directement liés à One Piece, notamment Arlong Park, Windmill Village et Baratie Bay. Les canons permettent de traverser rapidement la carte, tandis que des fragments de carte et des coffres cachés donnent à la saison son fil conducteur.La collaboration ne se limite pas aux apparences. Luffy peut utiliser le fruit Gum-Gum et Zoro son style à trois sabres, deux capacités qui transforment les personnages de la série en outils de combat. Le Passe de combat accueille de son côté Portgas D. Ace et Nico Robin, avec de nouvelles variantes au style anime pour Jonesy, Cuddle Team Leader et Charlotte.

Luffy, Nami et Usopp sont disponibles dès le lancement sur la boutique, puis A$AP Rocky arrivera le 5 novembre. Zoro, Sanji et un compagnon Chopper sont prévus le 7 novembre, Lil Uzi Vert le 12, Buggy le 13, et Hatsune Miku ainsi que Kasane Teto le 14. Epic associe donc une licence manga, deux rappeurs et deux figures de la culture vocale japonaise dans une même mini-saison, un mélange qui correspond à la logique de Fortnite : faire de chaque nouvelle carte un événement pop plutôt qu’une simple rotation de contenu.

Une saison qui évolue chaque semaine

Epic Games introduit aussi les « Captain’s Days ». Ces journées ajoutent des armes, des créatures appelées Sprites et de nouveaux éléments sur la carte. La première accompagne le lancement, avant d’autres rendez-vous fixés aux 7, 12, 14 et 21 novembre. A$AP Rocky est déjà présent comme boss à bord de son navire, avec une arme Shock Rocket et un Sprite associé.

La progression classée repart également sur de nouvelles bases. Les rangs donnent accès à des récompenses cosmétiques spécifiques, tandis que leurs icônes changent d’apparence dans le lobby, les classements et l’écran de fin de partie. Deux compétitions One Piece sont annoncées : une coupe Zoro le 6 novembre et une coupe Buggy le 13 novembre, avec des tenues et accessoires destinés aux meilleurs joueurs régionaux dans les territoires éligibles.

Cette cadence distingue Treasure Hunters des collaborations ponctuelles déjà vues dans le jeu. Lors de l’arrivée de Mega Man dans Fortnite, Epic avait déjà combiné objets de jeu et tournois. Ici, la licence One Piece structure la carte, les pouvoirs, le Passe de combat et plusieurs semaines d’événements. Le dispositif se rapproche davantage d’une mini-saison complète.

Le compte à rebours mène déjà au chapitre suivant

Treasure Hunters est présenté comme une étape courte. Epic demande aux joueurs de réserver le 5 décembre pour un événement de fin du Chapitre 7, sans encore en dévoiler le contenu. Les fragments de carte distribués chaque semaine et le mystérieux coffre de Captain X devraient servir de fil rouge jusqu’à ce rendez-vous.

Le lancement intervient après une maintenance programmée pour la version 43.00. Les services Fortnite sont revenus avec la nouvelle saison, qui s’étend aussi au-delà du Battle Royale dans l’écosystème du jeu. La page officielle de l’Epic Games Store met en avant Treasure Hunters dans LEGO Fortnite, Fortnite Festival et les îles créées par la communauté, même si les éléments One Piece détaillés par Epic concernent principalement Crossbones Isle et le Battle Royale.

Fortnite avait déjà accueilli des opérations liées à de grandes licences audiovisuelles, jusqu’à diffuser un extrait de The Mandalorian & Grogu avant la sortie du film. Treasure Hunters va plus loin dans l’hybridation : le jeu devient pendant quelques semaines une scène commune pour un manga mondialement connu, la musique et les créations de ses propres joueurs, avec des ajouts déjà datés plutôt qu’une collaboration figée au jour du lancement.