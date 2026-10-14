Epic Games confirme l’arrivée de Fortnite sur Linux

Epic Games confirme l’arrivée prochaine de Fortnite sur Linux, après des années d’absence liées notamment aux exigences de sécurité du jeu. L’éditeur développe une nouvelle version de son système anti-triche Easy Anti-Cheat et prévoit de distribuer son battle royale via son nouveau launcher, désormais disponible en version test sur Linux.

Fortnite sur Linux : une sortie confirmée, mais sans date

L’annonce a été faite aujourd’hui à l’occasion de la présentation du nouveau launcher d’Epic Games. Cette version remaniée est disponible en version test sur Windows, macOS et, pour la première fois, Linux. Fortnite n’est toutefois pas encore jouable sur le système d’exploitation libre : Epic Games conditionne son lancement à l’avancement de ses travaux sur l’anti-triche et à leur compatibilité avec un nombre suffisant de distributions. Aucune date de sortie précise n’a été communiquée.

Cette décision marque un changement notable pour les joueurs Linux qui devaient jusqu’ici composer avec l’absence de prise en charge officielle de Fortnite. Des outils comme Proton, développés pour faciliter l’exécution de jeux Windows sur Linux, ont élargi le catalogue accessible sur cette plateforme, mais ne peuvent pas résoudre à eux seuls les restrictions imposées par certains systèmes anti-triche.

Pour rendre cette sortie possible, Epic Games recrée son implémentation Linux de l’Easy Anti-Cheat, baptisée EAC Linux V2. L’objectif est de rapprocher son niveau de protection de celui proposé sous Windows, tout en répondant aux contraintes de sécurité propres aux environnements Linux. Epic Games prévoit notamment de s’appuyer sur des mécanismes comme le démarrage sécurisé (Secure Boot), les noyaux et modules signés, ainsi que des attestations de sécurité.

L’éditeur entend travailler avec les responsables des distributions Linux pour définir et satisfaire ces exigences. Fortnite servira de premier terrain d’essai en conditions réelles. Une fois la solution validée, Epic Games prévoit de la proposer à d’autres studios, ce qui pourrait faciliter l’arrivée de jeux multijoueurs supplémentaires sur Linux.

Le Steam Deck devra encore patienter

L’annonce ne garantit pas une compatibilité immédiate avec toutes les machines Linux. Le Steam Deck, qui repose sur SteamOS, ne dispose actuellement pas des fonctionnalités requises par la nouvelle solution EAC V2, selon Epic Games. L’entreprise affirme néanmoins discuter avec Valve pour tenter de rendre cette compatibilité possible. Elle n’a pas non plus annoncé son intention de distribuer Fortnite sur Steam : le jeu passera par le launcher d’Epic Games.

L’arrivée de Fortnite dépendra donc autant des progrès techniques d’Epic Games que de la coopération avec l’écosystème de Linux. Pour l’instant, l’annonce ouvre une voie concrète vers une sortie officielle, sans encore fixer de calendrier.