Le nouveau launcher d’Epic Games a été vibe codé et Epic s’en vante

Epic Games dévoile aujourd’hui une refonte complète de son launcher, avec le nouveau lanceur de jeux qui a été vibe codé, c’est-à-dire développé avec l’aide de l’intelligence artificielle. Disponible en version test sur Windows, macOS et Linux, cette nouvelle version mise sur les performances, une bibliothèque repensée et une interface plus réactive pour concurrencer Steam.

« Programmer, c’est difficile » : Epic assume le vibe coding

Epic Games ne cache pas sa méthode. « Programmer, c’est difficile. Alors, au lieu de faire ça, nous avons vibe codé un nouvel Epic Games Launcher », indique l’entreprise dans son annonce, en promettant un lanceur de jeux « beaucoup plus rapide et réactif » que le précédent. Le vibe coding consiste à utiliser des outils d’IA générative pour produire du code à partir d’instructions formulées en langage naturel, avec une intervention humaine variable selon les projets.

Cette annonce intervient alors que le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, a récemment évoqué un virage important vers l’accélération du développement grâce à l’IA. Le nouveau launcher constitue une première démonstration concrète de cette orientation. Le créateur de Fortnite précise toutefois que cette version de test est volontairement limitée en fonctionnalités, la comparant à un hors-bord plutôt qu’à un yacht.

Plus rapide que Steam selon les cas

Pour étayer ses ambitions, Epic Games publie des comparaisons avec Steam, le client de Valve qui est nettement plus populaire auprès des joueurs. Selon ses propres mesures, le nouveau launcher d’Epic Games se lance à froid en 5,47 secondes, contre 10,07 secondes pour Steam, soit 46 % plus rapidement. Epic Games annonce également un passage de l’application réduite en arrière-plan à la bibliothèque en 0,36 seconde, contre 0,42 seconde pour son concurrent, soit un gain de 14 %. L’entreprise revendique enfin un chargement de bibliothèque jusqu’à 30 fois plus rapide que sur son ancien client.

Au-delà de la vitesse, l’application propose des pages dédiées aux jeux, des collections visuelles, davantage de filtres et un suivi détaillé des téléchargements, avec les vitesses de lecture et d’écriture. Les bibliothèques de jeux peuvent aussi être regroupées dans une vue unique.

Support de Linux pour la première fois

Pour la première fois, le lanceur de jeux d’Epic Games est proposé officiellement sur Linux, avec une prise en charge annoncée d’Ubuntu 22.04 LTS ou plus récent, Fedora 43 ou plus récent et Debian 12 ou plus récent. Le studio travaille aussi à rendre Fortnite compatible avec Linux, mais le jeu n’est pas encore prêt : l’entreprise doit notamment adapter son système anti-triche Easy Anti-Cheat.

Epic Games recommande aux joueurs compétitifs de conserver l’ancien launcher pendant cette phase de test. Certaines fonctions sociales et options de gestion du compte manquent encore, et l’éditeur n’a pas annoncé de date pour la version finale. La version test (preview) est disponible dès maintenant depuis launcher.epicgames.com.

C’est l’occasion de rappeler qu’une personne avait déclaré l’an dernier que le launcher d’Epic Games « est nul », ajoutant : « Appelons un chat un chat. Il est vraiment lent ». Cette personne était le vice-président de l’Epic Games Store, Steven Allison. Aujourd’hui, Epic Games veut prouver qu’il proposer un bien meilleur client.