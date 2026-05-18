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Fortnite diffusera 10 minutes de The Mandalorian & Grogu avant la sortie du film

2 min.
18 Mai. 2026 • 10:50
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Fortnite continue de brouiller les frontières entre jeu vidéo et cinéma. Le 19 mai à 10 h, heure de New York (soit 16 h en France), les joueurs pourront rejoindre une île spéciale dédiée à The Mandalorian and Grogu pour découvrir dix minutes du prochain film Star Wars avant même sa sortie dans les salles.

Une avant-première Star Wars directement dans Fortnite

L’événement prendra place sur The Mandalorian and Grogu Watch Party Island, une île créée avec Fairview Portals et Beyond Creative. Avant la projection, les joueurs découvriront un message de Jon Favreau, réalisateur du film et artisan du succès de la série The Mandalorian sur Disney+.

Pour accéder à l’expérience complète, les participants seront recrutés comme adjoints sur Nevarro. Ils devront collecter des primes, défendre la ville contre des vagues d’ennemis et retrouver Grogu. Après 20 minutes d’exploration, ils débloqueront aussi un écran de chargement exclusif, Mandalorian Sanctuary.

Disney et Epic renforcent leur stratégie transmedia

The Mandalorian & Grogu prolongera les événements de la série Disney+, avec toujours Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin. Le casting comprend également Sigourney Weaver dans le rôle inédit du colonel Ward, ainsi que Jeremy Allen White, qui incarne Rotta, le fils de Jabba le Hutt ! Cette opération confirme l’importance croissante de Fortnite comme espace promotionnel pour les grandes franchises. Disney et Epic ne se contentent plus d’ajouter des skins ou des objets cosmétiques, et utilisent désormais le jeu comme salle de projection interactive, capable de réunir des millions de fans autour d’un lancement.

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