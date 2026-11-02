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Zelda Ocarina of Time : Google propose un easter egg très sympa

4 min.
2 Nov. 2026 • 20:33
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Google a caché un nouvel easter egg dans son moteur de recherche pour célébrer l’arrivée du remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. En recherchant simplement Zelda ou Ocarina of Time, l’Épée de légende apparaît en bas à droite de l’écran. Un clic sur l’épée déclenche une animation qui renvoie directement à l’apparence de Google en 1998, année de sortie du jeu original sur Nintendo 64.

Zelda Ocarina of Time Easter Egg Google

L’Épée de légende permet de remonter le temps sur Google

Pour profiter de cette surprise, il suffit de rechercher Zelda ou Ocarina of Time sur Google depuis un ordinateur ou un smartphone. Une représentation de l’Épée de légende apparaît alors dans le coin inférieur droit de la page, au-dessus de son socle, comme dans le Temple du Temps du jeu.

En cliquant ou en appuyant sur l’épée, celle-ci rejoint son socle. L’animation s’accompagne d’un effet visuel, du cri de Link et d’une apparition de la Triforce. La page bascule ensuite vers une reproduction de l’ancienne interface de Google. Il suffit de toucher à nouveau l’épée pour retrouver l’affichage actuel.

Zelda Ocarina of Time Easter Egg Google Ancienne Interface

Le clin d’œil fonctionne sur plusieurs niveaux. Dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time, Link utilise l’Épée de légende (ou « lame purificatrice » comme l’indiquait le texte en français du jeu à l’époque) pour voyager entre son enfance et l’âge adulte. En retirant l’épée de son socle, il avance de sept ans dans le temps. Lorsqu’il la replace, il retrouve son apparence d’enfant. Google reprend cette mécanique pour faire voyager sa propre interface vers le passé.

La version rétro affiche l’ancien logo « Google! », une barre de recherche minimaliste et le célèbre bouton « J’ai de la chance ». Les résultats apparaissent sous la forme de liens bleus soulignés, sans les nombreux éléments qui composent aujourd’hui le moteur de recherche. Quelques détails supplémentaires renforcent la référence : Google affiche environ 1 998 résultats et un temps de recherche de 0,64 seconde, en clin d’œil à l’année de sortie et à la Nintendo 64.

Une petite limite est toutefois à signaler : cette interface ancienne reste cantonnée à la page de résultats consacrée à Zelda. Il n’est pas possible de conserver durablement l’apparence de 1998 pour effectuer d’autres recherches sur Google.

Un easter egg avant la sortie sur Switch 2

Cet easter egg sur Google arrive quelques jours avant la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 le 5 novembre. Le jeu original était sorti sur Nintendo 64 en novembre 1998. Cette nouvelle version remet donc à l’honneur l’un des épisodes les plus marquants de la série, avec une sortie qui coïncide avec les 28 ans de son lancement initial et les 40 ans de la franchise Zelda.

Google n’en est pas à son premier hommage vidéoludique. Le moteur de recherche propose déjà plusieurs animations cachées, notamment la rotation de l’écran avec la commande « do a barrel roll », référence à Star Fox 64, ou encore le bloc à pièce qui apparaissait en recherchant « Super Mario Bros ». L’easter egg consacré à Zelda s’inscrit dans cette tradition de petites surprises destinées aux joueurs.

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