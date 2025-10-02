Deux drones de livraison Amazon Prime Air s’écrasent en Arizona : la FAA ouvre une enquête

Mercredi 1er octobre vers 10 h, deux drones de livraison Amazon Prime Air sont entrés en collision avec une grue sur un site commercial de Tolleson, dans la banlieue de Phoenix. Les engins volaient en formation rapprochée lorsque ces derniers ont percuté la flèche d’une grue affectée à des travaux de toiture. L’un des drones est tombé dans le parking adjacent, tandis que l’autre s’est écrasé sur le toit d’un bâtiment voisin. Aucune blessure n’a été signalée, mais l’enquête est en cours. «Nous sommes au courant d’un incident impliquant deux drones Prime Air à Tolleson, en Arizona. Nous travaillons actuellement avec les autorités compétentes pour mener l’enquête. » déclare Amazon dans un communiqué officiel.

Le programme Prime Air est suspendu

Suite à ces accidents, Amazon a temporairement suspendu son programme Prime Air en Arizona. De leur côté, les autorités locales, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et le National Transportation Safety Board (NTSB) ont décidé de collaborer afin de déterminer les causes de l’incident. Ces deux crashs, plutôt rares pour ce type d’appareils, posent un certain nombre d’interrogations : s’agissait-il d’un défaut logiciel, d’une erreur de navigation ou d’un dysfonctionnement matériel ? Le modèle MK30, utilisé dans cette zone, a déjà été au cœur de critiques liées justement à la fiabilité de la flotte.

Cet incident rappelle la fragilité des opérations de livraison par drone en zones urbaines, et ce malgré les avancées de la réglementation. Pour Amazon, c’est un test grandeur nature de la fiabilité de son programme Prime Air, au delà des belles promesses technologiques. Le résultat des enquêtes permettra sans doute d’apporter les ajustements nécessaires pour prévenir de futurs accidents. L’avenir de la livraison par drone en dépend… du moins en partie.