TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Deux drones de livraison Amazon Prime Air s’écrasent en Arizona : la FAA ouvre une enquête
Hors-Sujet

Deux drones de livraison Amazon Prime Air s’écrasent en Arizona : la FAA ouvre une enquête

2 Oct. 2025 • 15:15
0

Mercredi 1er octobre vers 10 h, deux drones de livraison Amazon Prime Air sont entrés en collision avec une grue sur un site commercial de Tolleson, dans la banlieue de Phoenix. Les engins volaient en formation rapprochée lorsque ces derniers ont percuté la flèche d’une grue affectée à des travaux de toiture. L’un des drones est tombé dans le parking adjacent, tandis que l’autre s’est écrasé sur le toit d’un bâtiment voisin. Aucune blessure n’a été signalée, mais l’enquête est en cours. «Nous sommes au courant d’un incident impliquant deux drones Prime Air à Tolleson, en Arizona. Nous travaillons actuellement avec les autorités compétentes pour mener l’enquête. » déclare Amazon dans un communiqué officiel.

Amazon Prime Air Drone

Le programme Prime Air est suspendu

Suite à ces accidents, Amazon a temporairement suspendu son programme Prime Air en Arizona. De leur côté, les autorités locales, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) et le National Transportation Safety Board (NTSB) ont décidé de collaborer afin de déterminer les causes de l’incident. Ces deux crashs, plutôt rares pour ce type d’appareils, posent un certain nombre d’interrogations : s’agissait-il d’un défaut logiciel, d’une erreur de navigation ou d’un dysfonctionnement matériel ? Le modèle MK30, utilisé dans cette zone, a déjà été au cœur de critiques liées justement à la fiabilité de la flotte.

Cet incident rappelle la fragilité des opérations de livraison par drone en zones urbaines, et ce malgré les avancées de la réglementation. Pour Amazon, c’est un test grandeur nature de la fiabilité de son programme Prime Air, au delà des belles promesses technologiques. Le résultat des enquêtes permettra sans doute d’apporter les ajustements nécessaires pour prévenir de futurs accidents. L’avenir de la livraison par drone en dépend… du moins en partie.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Game Boy LEGO fonctionnelle 1

Une moddeuse transforme le LEGO Game Boy en console fonctionnelle (et capable de lire les cartouches !)

2 Oct. 2025 • 17:14
0 Jeux vidéo

Le célèbre set LEGO Game Boy, conçu initialement comme un objet décoratif (une fois monté), vient de subir une...

Elon Musk pas content

Tesla augmente les prix à la location aux US après l’expiration du crédit d’impôt pour les véhicules électriques

2 Oct. 2025 • 16:20
0 Hors-Sujet

Dès le 1er octobre 2025, Tesla a ajusté à la hausse ses tarifs de location pour ses modèles phares aux États-Unis, en...

Disney Plus Section Hulu

Disney+ va remplacer sa section Star par Hulu et changer son interface

2 Oct. 2025 • 16:08
0 Internet

Disney annonce faire de Hulu sa marque mondiale de divertissement en remplaçant la section Star sur Disney+ à l’international...

Instagram Reels Onglet Amis

Instagram teste d’afficher par défaut les Reels pour copier TikTok

2 Oct. 2025 • 14:10
2 Applications

Instagram envisage une modification radicale de son application en testant un nouvel onglet d’accueil entièrement centré sur les...

Chine centrifugeuse à gravité

CHIEF1300 : la centrifugeuse chinoise qui repousse les limites de la gravité

2 Oct. 2025 • 13:50
0 Science

La Chine dans ses (grandes) œuvres technologiques : l' »Empire du Milieu » vient en effet de dévoiler son énorme...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article La demande pour les iPhone 17 est bonne, mais l’iPhone Air déçoit

La demande pour les iPhone 17 est bonne, mais l’iPhone Air déçoit

2 Oct. 2025 • 16:48

image de l'article Affinity Photo, Designer et Publisher sur iPad sont maintenant gratuits

Affinity Photo, Designer et Publisher sur iPad sont maintenant gratuits

2 Oct. 2025 • 15:18

image de l'article Quelles nouveautés Apple pour la fin 2025 ? Petit aperçu des produits à venir

Quelles nouveautés Apple pour la fin 2025 ? Petit aperçu des produits à venir

2 Oct. 2025 • 12:40

image de l'article La plainte pour les jeux d’argent et l’App Store progresse, la justice ne protège pas Apple

La plainte pour les jeux d’argent et l’App Store progresse, la justice ne protège pas Apple

2 Oct. 2025 • 10:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site