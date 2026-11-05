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KultureGeek Business Tech États-Unis : les data centers de l’IA deviennent un enjeu politique après les élections de mi-mandat
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États-Unis : les data centers de l’IA deviennent un enjeu politique après les élections de mi-mandat

3 min.
5 Nov. 2026 • 11:45
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L’expansion fulgurante des infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle devient un véritable sujet politique aux États-Unis. Après les élections de mi-mandat du 3 novembre, qui ont donné aux démocrates le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, plusieurs projets de data centers pourraient se heurter à une réglementation bien plus stricte, même si la Maison-Blanche conserve encore un pouvoir de veto.

Le phénomène dépasse largement Washington : dans l’Ohio, plusieurs collectivités ont approuvé des interdictions ou restrictions visant les centres de données. Certaines communes ont interdit les installations dépassant 25 MW, tandis que d’autres imposeront désormais une consultation populaire pour les projets les plus importants.

Électricité, eau et pollution deviennent des sujets locaux

L’opposition repose principalement sur la consommation énergétique, l’utilisation de l’eau, les nuisances environnementales et la crainte de voir les habitants financer indirectement l’extension des réseaux électriques. Le problème pourrait prendre rapidement de l’ampleur : selon BloombergNEF, les data centers pourraient absorber 20 % de l’électricité américaine en 2035.

Data Center Serveurs

Les grands groupes technologiques cherchent déjà de nouvelles sources d’énergie. Microsoft, Meta et d’autres acteurs se tournent notamment vers le gaz, dont les coûts d’infrastructure augmentent fortement. Meta développe parallèlement des partenariats autour de l’énergie nucléaire.

Le Congrès pourrait imposer de nouvelles règles

Plusieurs propositions d’élus ou de représentants politiques américains prennent désormais davantage de poids : Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez (tous deux du camp démocrate) défendent notamment un moratoire national sur les nouveaux data centers jusqu’à l’adoption de garanties concernant les prix de l’électricité, l’environnement et la consultation des populations. Le GRID Savings Act chercherait de son côté à empêcher que le coût des infrastructures électriques nécessaires aux grands projets soit transféré aux consommateurs.

Une interdiction généralisée des data-centers reste cependant une perspective peu probable , sachant que le sujet divise également certains démocrates qui considèrent les infrastructures IA comme étant stratégiques face à la Chine. Les mesures locales pourraient donc avancer plus rapidement que les textes fédéraux.

Cette résistance aux data-centers s’inscrit dans un contexte global d’explosion des investissements en infrastructures d’IA, qui atteignent des niveaux sans précédent. OpenAI poursuit notamment son gigantesque programme Stargate de centres de données, tandis que Mark Zuckerberg a déjà dû défendre publiquement les projets de Meta.

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