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GTA 6 : Rockstar annonce un coffret collector à 400 euros

3 min.
24 Sep. 2026 • 18:10
4

Rockstar Games vient de dévoiler Grand Theft Auto VI : The Goodtime State – Vice City Collection, un coffret collector pour GTA 6. Le prix est élevé, à savoir 400 euros (399,99 euros pour être précis).

GTA 6 Coffret Collector The Goodtime State Vice City Collection

Un coffret collector avec plusieurs objets pour GTA 6

Selon Rockstar Games, ce coffret collector pour GTA 6 comprend « tous les éléments essentiels pour passer un bon moment, inspirés de la série à succès de Leonida, Macca the Gator ». Le coffre en question comprend les éléments suivants :

  • Figurine de 15 cm de Macca the Gator avec compartiment de rangement
  • Lunettes de soleil Oakley Frogskins en noir mat avec des verres Prizm Sapphire et un logo GTA VI rose
  • Casquette ajustable New Era 9FORTY avec ornements Leonida de Vice City
  • Miroir aimanté Macca the Gator
  • Verre à shot Chunkee le lamantin
  • Cuillère à mélange Vice City à collectionner gravée du logo Vice City et du logo Rockstar Games au bout
  • Porte-clés Vice City en forme de lame de rasoir avec les logos de GTA VI et de Vice City gravés dessus
  • Sac à bandoulière Leonida Keys à la doublure noire et rose
  • Lot de neuf pin’s Leonida Keys en émail dans une boîte en métal personnalisée
  • Neuf autocollants Leonida Keys dans un sac
  • Poster souvenir recto-verso présentant l’ensemble de la carte de Leonida

The Goodtime State Vice City Collection Objets

Rockstar Games fait savoir que le coffret collector a pour dimensions environ 48,26 cm x 33,02 cm x 30,48 cm.

Le coffret Grand Theft Auto VI : The Goodtime State – Vice City Collection est disponible maintenant à la précommande sur le site de Rockstar Games pour 399,99 euros. Les expéditions auront lieu le 19 novembre, soit le jour de la sortie de GTA 6. À noter que le jeu n’est pas inclus dans le coffret.

Cet coffret collector fait suite à l’album du jeu qui comprendre 34 musiques originale et qui a été annoncé il y a peu.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix

Pour rappel, Rockstar Games a ouvert les précommandes de GTA 6 le 22 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros) [actuellement indisponible]
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

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