GTA 6 : Rockstar annonce un coffret collector à 400 euros

Rockstar Games vient de dévoiler Grand Theft Auto VI : The Goodtime State – Vice City Collection, un coffret collector pour GTA 6. Le prix est élevé, à savoir 400 euros (399,99 euros pour être précis).
Selon Rockstar Games, ce coffret collector pour GTA 6 comprend « tous les éléments essentiels pour passer un bon moment, inspirés de la série à succès de Leonida, Macca the Gator ». Le coffre en question comprend les éléments suivants :
Rockstar Games fait savoir que le coffret collector a pour dimensions environ 48,26 cm x 33,02 cm x 30,48 cm.
Le coffret Grand Theft Auto VI : The Goodtime State – Vice City Collection est disponible maintenant à la précommande sur le site de Rockstar Games pour 399,99 euros. Les expéditions auront lieu le 19 novembre, soit le jour de la sortie de GTA 6. À noter que le jeu n’est pas inclus dans le coffret.
Cet coffret collector fait suite à l’album du jeu qui comprendre 34 musiques originale et qui a été annoncé il y a peu.
Pour rappel, Rockstar Games a ouvert les précommandes de GTA 6 le 22 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :
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