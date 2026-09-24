GTA 6 : Rockstar annonce un coffret collector à 400 euros

Rockstar Games vient de dévoiler Grand Theft Auto VI : The Goodtime State – Vice City Collection, un coffret collector pour GTA 6. Le prix est élevé, à savoir 400 euros (399,99 euros pour être précis).

Un coffret collector avec plusieurs objets pour GTA 6

Selon Rockstar Games, ce coffret collector pour GTA 6 comprend « tous les éléments essentiels pour passer un bon moment, inspirés de la série à succès de Leonida, Macca the Gator ». Le coffre en question comprend les éléments suivants :

Figurine de 15 cm de Macca the Gator avec compartiment de rangement

Lunettes de soleil Oakley Frogskins en noir mat avec des verres Prizm Sapphire et un logo GTA VI rose

Casquette ajustable New Era 9FORTY avec ornements Leonida de Vice City

Miroir aimanté Macca the Gator

Verre à shot Chunkee le lamantin

Cuillère à mélange Vice City à collectionner gravée du logo Vice City et du logo Rockstar Games au bout

Porte-clés Vice City en forme de lame de rasoir avec les logos de GTA VI et de Vice City gravés dessus

Sac à bandoulière Leonida Keys à la doublure noire et rose

Lot de neuf pin’s Leonida Keys en émail dans une boîte en métal personnalisée

Neuf autocollants Leonida Keys dans un sac

Poster souvenir recto-verso présentant l’ensemble de la carte de Leonida

Rockstar Games fait savoir que le coffret collector a pour dimensions environ 48,26 cm x 33,02 cm x 30,48 cm.

Le coffret Grand Theft Auto VI : The Goodtime State – Vice City Collection est disponible maintenant à la précommande sur le site de Rockstar Games pour 399,99 euros. Les expéditions auront lieu le 19 novembre, soit le jour de la sortie de GTA 6. À noter que le jeu n’est pas inclus dans le coffret.

Cet coffret collector fait suite à l’album du jeu qui comprendre 34 musiques originale et qui a été annoncé il y a peu.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix

Pour rappel, Rockstar Games a ouvert les précommandes de GTA 6 le 22 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :