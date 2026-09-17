GTA 6 : Rockstar annonce un album avec les musiques du jeu

Rockstar Games reprend la parole concernant Grand Theft Auto VI (GTA 6), annonçant un album avec 34 musiques venant du jeu. Il y a une particularité ici : il s’agit de musiques originales. Donc l’album ne comprendra pas 100 % des morceaux que les joueurs entendront à la radio dans GTA 6.

La bande originale de GTA 6 sur CD et vinyle

Rockstar Games annonce que l’album avec les musiques de GTA 6 a été créé en partenariat avec Atlantic Records et sera disponible le 19 novembre, soit le même jour que la sortie du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

« Avec 34 titres originaux qui capturent l’énergie électrisante de l’univers de Vice City et de Leonida dans Grand Theft Auto VI, l’album Grand Theft Auto VI rassemble une sélection d’artistes parmi les plus passionnants au monde qui transcendent les frontières des genres musicaux. Écoutez dès aujourd’hui les six premiers singles, disponibles sur toutes les principales plateformes de streaming musical », indique Rockstar Games dans son annonce. Les six titres en question sont :

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. & Etienne de Crécy — Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

Outre la disponibilité en streaming sur Spotify, Apple Music et les autres plateformes, l’album musical de GTA 6 sera disponible au format physique sur CD et sur vinyl. Il est déjà possible de précommander depuis le site officiel gtavi-thealbum.com. Le CD coûte 16,99 €, le vinyle est au prix de 51,99 € et l’édition limitée du vinyle est à 123,99 €.

On soulignera au passage le côté cocasse de sortie l’album au format physique, là où le jeu sera uniquement disponible au format numérique.

« Restez à l’écoute pour en savoir plus sur la musique de Grand Theft Auto VI, notamment la bande originale dynamique, la nouvelle génération de radio intégrée au jeu et bien plus encore », conclut Rockstar Games.

Les précommandes du jeu toujours disponibles

Pour rappel, Rockstar Games a ouvert les précommandes de GTA 6 le 22 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :