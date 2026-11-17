Les fans de Grand Theft Auto VI n’auront peut-être pas besoin d’attendre minuit pour découvrir le nouveau jeu de Rockstar Games… si ces derniers jouent sur Xbox. Une simple manipulation relativement simple sur Xbox Series X et Series S permettra en effet de prendre le contrôle de Jason et Lucia dès le mercredi 18 novembre à midi, soit douze heures avant le lancement prévu en France. Cette « astuce » repose sur le calendrier de sortie progressif retenu pour le jeu.

La Nouvelle-Zélande comme porte d’entrée anticipée

Contrairement à un lancement mondial simultané, GTA 6 sera accessible à minuit dans chaque zone géographique. La Nouvelle-Zélande bénéficie ainsi d’un avantage lié à son fuseau horaire puisque le pays passera au 19 novembre bien avant l’Europe. À minuit à Auckland, il sera encore midi le 18 novembre en France.

Pour tenter de profiter de cette avance, les possesseurs d’une Xbox Series X ou S doivent modifier temporairement la région associée à leur console. La procédure consiste à ouvrir les paramètres puis à accéder à la rubrique Système et à la section consacrée à la langue et à la localisation. Il suffit alors de choisir la Nouvelle-Zélande comme emplacement, avant de redémarrer la machine. Aucun VPN n’est nécessaire.

C’est plus compliqué sur PlayStation

Attention toutefois : Rockstar Games et Microsoft n’ont pas officiellement garanti que cette manipulation fonctionnera pour GTA 6. Le déploiement régional rend l’astuce « fonctionnelle », mais des restrictions techniques pourraient empêcher certains joueurs d’accéder au jeu avant l’heure prévue dans leur pays. Microsoft recommande par ailleurs de ne modifier sa région que dans le cadre d’un changement durable de pays, certains contenus et services pouvant varier selon les territoires.

Sur PS5, la situation est moins favorable : le joueur doit disposer d’un compte PlayStation Network néo-zélandais ainsi que d’un moyen de paiement compatible avec cette région. Pour les joueurs Xbox, le véritable rendez-vous avec le jeu de l’année (de la décennie ?) est donc fixé à mercredi midi.