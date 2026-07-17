Une météorite tombée sur une maison révèle des composés organiques

Une météorite qui s’est écrasée dans une habitation du New Jersey en 2024 livre aujourd’hui des indices précieux sur les origines chimiques du système solaire. Baptisé Hillsborough, ce fragment spatial a été analysé dans une étude publiée dans Science Advances. Les chercheurs y ont identifié des minéraux fragiles, des composés organiques et des traces liées à d’anciennes eaux salées.

Un fragment préservé presque immédiatement

Le 16 juillet 2024, une boule de feu a traversé le ciel du New Jersey avant qu’un morceau de roche ne percute la maison d’un astronome amateur. Ce dernier a rapidement compris l’intérêt scientifique de l’objet et l’a manipulé avec des gants, avant de le conserver dans du papier aluminium et des contenants en verre.

Cette réaction rapide a limité la contamination par l’humidité, l’air ou les matériaux terrestres. Peter Jenniskens, astronome spécialiste des météores à la NASA Ames et au SETI Institute, explique que « lorsqu’on dispose à la fois d’une boule de feu documentée et d’une récupération rapide de sa météorite, on peut apprendre non seulement de quoi la roche est faite, mais aussi d’où elle vient dans la ceinture d’astéroïdes ».

Des molécules organiques venues d’un astéroïde primitif

Les analyses indiquent que Hillsborough appartient aux chondrites carbonées CM1/2, une catégorie rare de météorites primitives. Les scientifiques ont détecté des acides aminés et d’autres molécules organiques, renforçant l’idée que des fragments d’astéroïdes ont pu apporter sur Terre une partie des briques chimiques nécessaires à la vie.

Danny Glavin, chercheur au laboratoire d’astrobiologie de la NASA Goddard, y voit « une preuve supplémentaire que les éléments chimiques de base de la vie ont pu être livrés, et le sont encore aujourd’hui, par ces fragments d’astéroïdes carbonés ». Pour Mike Zolensky, chercheur à la NASA Johnson, « suivre l’eau dans le système solaire, c’est en réalité suivre la vie ». La météorite pourrait en outre provenir de la famille d’astéroïdes Erigone, dans la ceinture interne.

Avec ces découvertes, Hillsborough devient de facto le petit témoin rocheux d’une histoire très ancienne : celle de la circulation de l’eau et de la chimie prébiotique autour du jeune Soleil de notre système solaire.