TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Une météorite tombée sur une maison révèle des composés organiques
Science

Une météorite tombée sur une maison révèle des composés organiques

3 min.
17 Juil. 2026 • 17:25
0

Une météorite qui s’est écrasée dans une habitation du New Jersey en 2024 livre aujourd’hui des indices précieux sur les origines chimiques du système solaire. Baptisé Hillsborough, ce fragment spatial a été analysé dans une étude publiée dans Science Advances. Les chercheurs y ont identifié des minéraux fragiles, des composés organiques et des traces liées à d’anciennes eaux salées.

Un fragment préservé presque immédiatement

Le 16 juillet 2024, une boule de feu a traversé le ciel du New Jersey avant qu’un morceau de roche ne percute la maison d’un astronome amateur. Ce dernier a rapidement compris l’intérêt scientifique de l’objet et l’a manipulé avec des gants, avant de le conserver dans du papier aluminium et des contenants en verre.

Hillsborough meteorite

Cette réaction rapide a limité la contamination par l’humidité, l’air ou les matériaux terrestres. Peter Jenniskens, astronome spécialiste des météores à la NASA Ames et au SETI Institute, explique que « lorsqu’on dispose à la fois d’une boule de feu documentée et d’une récupération rapide de sa météorite, on peut apprendre non seulement de quoi la roche est faite, mais aussi d’où elle vient dans la ceinture d’astéroïdes ».

Des molécules organiques venues d’un astéroïde primitif

Les analyses indiquent que Hillsborough appartient aux chondrites carbonées CM1/2, une catégorie rare de météorites primitives. Les scientifiques ont détecté des acides aminés et d’autres molécules organiques, renforçant l’idée que des fragments d’astéroïdes ont pu apporter sur Terre une partie des briques chimiques nécessaires à la vie.

Danny Glavin, chercheur au laboratoire d’astrobiologie de la NASA Goddard, y voit « une preuve supplémentaire que les éléments chimiques de base de la vie ont pu être livrés, et le sont encore aujourd’hui, par ces fragments d’astéroïdes carbonés ». Pour Mike Zolensky, chercheur à la NASA Johnson, « suivre l’eau dans le système solaire, c’est en réalité suivre la vie ». La météorite pourrait en outre provenir de la famille d’astéroïdes Erigone, dans la ceinture interne.

Avec ces découvertes, Hillsborough devient de facto le petit témoin rocheux d’une histoire très ancienne : celle de la circulation de l’eau et de la chimie prébiotique autour du jeune Soleil de notre système solaire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

The-Elder-Scrolls-VI-Logo

Bethesda confirme The Elder Scrolls 6, Fallout 5, des remasters et un nouveau Fallout chez Obsidia

17 Juil. 2026 • 19:55
0 Jeux vidéo

Dans un contexte tendu chez Xbox, Bethesda Game Studios tente de rassurer les joueurs en détaillant l’avenir de ses grandes licences....

Intelligence artificielle

L’Autorité de la concurrence alerte sur les agents IA et leurs risques

17 Juil. 2026 • 18:25
0 Internet

L’Autorité de la concurrence met en garde contre le risque de renforcement de la domination des grandes plateformes à mesure que les...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 17 juillet

17 Juil. 2026 • 17:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Google Gemini Logo

Gemini 3.5 Pro est reporté à cause des capacités pour coder

17 Juil. 2026 • 16:18
0 Internet

Google n’a pas tenu l’échéance annoncée pour Gemini 3.5 Pro, le nouveau modèle d’intelligence artificielle...

God of War Series

God Of War : l’acteur de Kratos est remplacé après une blessure de Ryan Hurst

17 Juil. 2026 • 15:18
0 Geekeries

Ryan Hurst, initialement choisi pour incarner Kratos dans l’adaptation du jeu God of War en série TV sur Amazon Prime Video, s’est...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple négocie avec les États-Unis (DOJ) pour régler la plainte antitrust

Apple négocie avec les États-Unis (DOJ) pour régler la plainte antitrust

17 Jul. 2026 • 19:17

image de l'article The Dynasty: UConn Huskies (Apple TV) : premier trailer pour le docu sur les basketteuses du Connecticut

The Dynasty: UConn Huskies (Apple TV) : premier trailer pour le docu sur les basketteuses du Connecticut

17 Jul. 2026 • 19:13

image de l'article La fidélité à l’iPhone progresse pour atteindre 87 %

La fidélité à l’iPhone progresse pour atteindre 87 %

17 Jul. 2026 • 18:54

image de l'article ClickLock, le malware sur Mac qui vole les mots de passe et cryptos

ClickLock, le malware sur Mac qui vole les mots de passe et cryptos

17 Jul. 2026 • 18:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site