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KultureGeek Jeux vidéo La Xbox Series X peut désormais faire tourner des jeux PS5… dans une certaine mesure
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La Xbox Series X peut désormais faire tourner des jeux PS5… dans une certaine mesure

3 min.
19 Oct. 2026 • 11:45
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Faire fonctionner des jeux PlayStation 5 sur une Xbox Series X n’est plus totalement théorique. Le développeur Devran Cosmo Uenal a en effet réussi à porter l’émulateur open source KytyPS5 sur la console de Microsoft. Baptisé PS5X, ce projet expérimental lance déjà plusieurs versions PS5 de jeux PS5, dont Quake II.

Quatre jeux PS5 fonctionnent déjà sur Xbox Series X

PS5X exploite le mode développeur officiel de la Xbox Series X. Quatre jeux servent déjà de démonstration pour cet « exploit », soit GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd, Marvel Cosmic Invasion et Quake II. Ces quatre titres reconnaissent la manette Xbox et certains disposent également du son. Quake II tourne approximativement entre 25 et 45 images par seconde selon les séquences.

La proximité matérielle entre les deux consoles facilite considérablement l’exercice. Xbox Series X et PS5 utilisent toutes deux des processeurs AMD Zen 2, des architectures graphiques RDNA 2 et du code x86-64. PS5X agit donc davantage comme une couche de compatibilité que comme une émulation intégrale du matériel.

Cette approche rappelle d’ailleurs dans une certaine mesure les expérimentations de Xbox Labs autour du portage automatisé de jeux, sans oublier que la prochaine Xbox Project Helix pourrait se rapprocher d’un modèle hybride console-PC.

Une limite de 5 Go empêche le portage des gros jeux PS5

Le principal obstacle à des portages de jeux PS5 AAA vient du mode développeur de Microsoft, qui n’accorde que 5 Go de mémoire aux jeux, contre 13,5 Go environ pour un titre Xbox commercial. Cette restriction exclut pratiquement toutes les grosses productions PS5 modernes. Autre difficulté : KytyPS5 repose initialement sur Vulkan, absent de l’environnement Xbox, obligeant PS5X à traduire son rendu vers DirectX.

Aucune version publique de l’émulateur n’est actuellement disponible et aucune exclusivité PS5 majeure n’a encore pu tourner via l’émulateur. Le développeur présente d’ailleurs le PS5X comme un projet de recherche destiné aux homebrews, et à terme aux sauvegardes de jeux légalement obtenues. Cette prudence n’est pas anodine : l’émulateur Switch Yuzu avait fermé après un accord à 2,4 millions de dollars avec Nintendo. Pour l’instant, PS5X reste donc surtout une étonnante démonstration technique plutôt qu’une nouvelle fonction officieuse de la Xbox… pour l’instant.

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