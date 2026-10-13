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Xbox annonce Xbox Labs pour le portage de jeux et l’IA

3 min.
13 Oct. 2026 • 22:27
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Microsoft annonce Xbox Labs, une équipe expérimentale chargée d’explorer de nouvelles façons de faire tourner les jeux vidéo sur des appareils pour lesquels ils n’ont pas été conçus. En ligne de mire : le portage de jeux anciens vers les navigateurs Web avec l’aide de technologies émergentes et potentiellement de l’intelligence artificielle.

Xbox Labs

Dans un message publié aujourd’hui, Asha Sharma, la patronne de Xbox, présente cette nouvelle structure comme un petit groupe réunissant des développeurs, ingénieurs et scientifiques. Son objectif sera de transformer des expérimentations technologiques en outils et en expériences accessibles aux joueurs comme aux créateurs. Microsoft prévoit de partager publiquement ses travaux et les outils développés au fil des recherches.

Xbox Labs s’intéressera notamment à la décompilation et à la recompilation des jeux. Ces techniques permettent d’analyser le fonctionnement d’un logiciel, puis de reconstruire son code afin de le faire fonctionner dans un environnement différent. Des projets récents ont ainsi permis de porter des jeux PC vers les Mac d’Apple équipés de puces Apple Silicon ou de les faire tourner dans un navigateur grâce à WebAssembly et WebGPU. Il y a notamment eu GTA 5 jouable depuis un navigateur, bien que Rockstar Games n’ait pas approuvé le projet.

L’initiative pourrait notamment contribuer à rendre des jeux plus anciens accessibles sur davantage d’appareils, sans dépendre systématiquement de leur matériel d’origine. Des expérimentations permettant de mélanger des éléments de plusieurs jeux, comme l’intégration de mécaniques de skateboard dans Call of Duty ou l’exécution de Halo dans un navigateur. Xbox Labs n’a toutefois annoncé aucun jeu compatible, outil disponible au téléchargement ou calendrier de déploiement.

L’intelligence artificielle en toile de fond

Le message d’Asha Sharma ne mentionne jamais explicitement l’intelligence artificielle. La dirigeante établit néanmoins un parallèle avec les agents IA capables d’écrire, d’exécuter et de tester du code, estimant que le développement de jeux présente des caractéristiques similaires. Cela replace Xbox Labs dans le contexte des outils IA qui facilitent la décompilation, le portage et la modification de jeux existants.

Cette ouverture ne signifie pas que Microsoft autorisera tous les projets de modification. Asha Sharma rappelle que Xbox entend rester responsable de sa propriété intellectuelle et des communautés associées à ses jeux. Les limites que l’entreprise imposera aux futurs outils de Xbox Labs restent donc à préciser.

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