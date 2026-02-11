ECOVACS présente sa gamme de robots 2026 : tondeuses GOAT, aspirateurs DEEBOT, lave-vitres WINBOT et un robot piscine ULTRAMARINE

ECOVACS Robotics a profité d’un événement organisé le 10 février 2026 à la Fundació Joan Miró, à Barcelone, pour dévoiler plusieurs nouveaux robots dédiés à l’entretien de la maison et du jardin. L’annonce, communiquée sous embargo jusqu’au 10 février à 12h, couvre plusieurs catégories : robots tondeuses (séries GOAT A et GOAT O), aspirateurs robots (DEEBOT), robots lave-vitres (WINBOT) et, nouveauté pour la marque, un robot piscine baptisé ULTRAMARINE.

Cette stratégie multi-catégories reflète une tendance du marché de la maison connectée : les fabricants de robotique domestique ne se limitent plus à un seul usage (souvent l’aspiration), mais cherchent à couvrir davantage de tâches d’entretien avec des produits spécialisés, pilotables via des applications et s’appuyant sur des capteurs de navigation de plus en plus avancés.

Une annonce centrée sur l’automatisation de l’entretien intérieur et extérieur

Le constructeur met en avant une nouvelle génération de solutions qui vise à réduire les interventions manuelles, notamment via des systèmes de navigation (LiDAR, caméra et algorithmes de planification), des fonctions de nettoyage des bords, et des stations d’entretien qui automatisent certaines étapes (lavage et séchage des serpillières, par exemple). Dans les faits, l’offre présentée se répartit en quatre familles de produits : la tonte, le nettoyage des sols, le lavage des vitres et, désormais, l’entretien des piscines.

En face, le marché reste concurrentiel. Sur l’aspiration robotisée, des acteurs comme iRobot, Roborock, Dreame ou Eufy se disputent les segments allant de l’entrée de gamme aux appareils équipés de stations complètes. Sur la tonte autonome, des références telles que Husqvarna (Automower), Worx (Landroid) ou Gardena ont installé des gammes depuis plusieurs années. Et pour les piscines, les solutions de nettoyage automatisé sont déjà largement représentées par des marques comme Maytronics (Dolphin) ou Zodiac, avec des approches différentes selon le type de bassin.

Robots tondeuses GOAT A et GOAT O : LiDAR, bordures et passages étroits

GOAT A : pour les grands jardins, jusqu’à 3 000 m² annoncés

La série GOAT A cible, selon ECOVACS, les grands terrains et les utilisateurs recherchant une tonte automatisée. Deux modèles sont cités : GOAT A1600 LiDAR PRO et GOAT A3000 LiDAR PRO. L’entreprise indique une plateforme batterie 32 V, des doubles lames et un moteur à couple élevé, avec une capacité pouvant aller jusqu’à 3 000 m² en moins d’une demi-journée.

Pour la navigation, la marque avance un système Dual-LiDAR HoloScope 360 associé à une caméra IA, censé maintenir une couverture précise sur terrains irréguliers. ECOVACS insiste aussi sur TruEdge, un dispositif de coupe des bordures présenté comme automatisé, ainsi que sur le réglage électrique de la hauteur de coupe. Les modèles de cette série annonceraient une capacité à gérer des pentes jusqu’à 50 %.

GOAT O : pour jardins plus petits et configurations complexes

La série GOAT O vise les jardins de taille moyenne à petite, et surtout les aménagements plus complexes (passages étroits, zones multiples). Deux modèles sont mentionnés : GOAT O1200 LiDAR PRO et GOAT O600 RTK. ECOVACS indique une navigation capable de passer dans des couloirs d’environ 80 cm (O1200) et 70 cm (O600). On retrouve TruEdge pour les bordures, et un système d’évitement d’obstacles AIVI 3D qui, d’après l’entreprise, serait capable de reconnaître plus de 200 types d’obstacles.

Autre point mis en avant : une configuration rapide sans fil périmétrique (un sujet clé sur ce marché, où certains robots nécessitent encore un câble périphérique). L’O1200 LiDAR PRO serait donné pour des pentes jusqu’à 45 %, avec hauteur de coupe réglable électriquement.

ULTRAMARINE P1 : ECOVACS arrive sur le robot piscine

Le ULTRAMARINE P1 marque l’entrée d’ECOVACS sur l’entretien de piscine. L’entreprise explique transposer ses technologies de perception et de navigation à un usage extérieur, avec un système de filtration présenté comme « haute performance » et une adaptation à différentes configurations de bassins. Dans son annonce, le constructeur affirme que l’appareil élimine aussi bien les débris fins que des salissures incrustées.

En revanche, plusieurs éléments importants pour se situer sur ce marché ne sont pas détaillés ici : type de piscines compatibles (liner, coque, carrelage), dimensions maximales recommandées, autonomie, débit et finesse de filtration, cycles disponibles ou gestion des parois et de la ligne d’eau. Faute d’informations chiffrées, il est difficile d’évaluer le positionnement exact du modèle face aux références déjà établies.

DEEBOT T90 PRO OMNI et T80S OMNI : lavage « roller » et station d’entretien

Pour le nettoyage des sols, ECOVACS annonce deux nouveaux aspirateurs robots : DEEBOT T90 PRO OMNI et DEEBOT T80S OMNI. Les deux appareils s’appuient sur une version améliorée du lavage OZMO ROLLER, combinée à une puissance d’aspiration présentée comme élevée (sans valeur chiffrée communiquée ici) et à des stratégies de nettoyage adaptées aux types de sols.

Le constructeur met également en avant des améliorations sur le nettoyage des bords et des angles, ainsi que des fonctions de navigation avec reconnaissance d’objets via IA pour évoluer dans des pièces meublées. Enfin, les stations OMNI associées à ces modèles doivent automatiser l’entretien courant : lavage et séchage des serpillières, ainsi que vidange du bac à poussière.

WINBOT W3 OMNI et WINBOT mini 2 : automatiser le nettoyage des vitres

Côté vitres, ECOVACS présente le WINBOT W3 OMNI. Il s’accompagne d’une station multifonction Vortex Wash qui, selon la marque, nettoie automatiquement les lingettes grâce à 16 buses haute pression et 4 disques rotatifs, afin d’éviter le lavage manuel.

Le robot intègre TruEdge pour les bords et les angles, et une navigation WIN-SLAM 5.0 annoncée comme précise dans la planification des trajectoires et l’évitement d’obstacles. Côté sécurité, ECOVACS évoque un système à 12 niveaux, une adhérence par pression d’air de 8 000 Pa et un câble annoncé comme ultra-résistant. Plusieurs modes de nettoyage sont proposés, pour un usage domestique ou professionnel, d’après l’entreprise.

Enfin, un second modèle, le WINBOT mini 2, est annoncé « le mois prochain » afin d’élargir la gamme. Plus compact, il est conçu pour les petites surfaces et les zones étroites. ECOVACS mentionne quatre brosses d’angle améliorées et une couverture des bords jusqu’à 1 mm, ainsi qu’un algorithme WIN-SLAM 4.0 destiné à optimiser les trajectoires.

Un « robot compagnon » LilMilo, annoncé en marge du nettoyage

En parallèle, ECOVACS indique vouloir présenter son premier robot compagnon, nommé LilMilo. La marque parle de perception multi-sensorielle et de comportements expressifs inspirés d’animaux de compagnie, pour proposer une forme de compagnonnage numérique. À ce stade, l’annonce reste générale : aucun prix, date de sortie, ni cas d’usage précis (assistance, surveillance, interaction) n’est détaillé dans ce document.

Prix et disponibilité : un calendrier étalé entre février et mars 2026

ECOVACS communique plusieurs dates de lancement et tarifs publics, avec une distribution annoncée sur Amazon, Boulanger et Darty (sauf mention contraire) :

Disponibles à partir du 12 février 2026 : DEEBOT T80S OMNI ( 649 € ), GOAT A1600 LiDAR PRO ( 1 499 € ), GOAT A3000 LiDAR PRO ( 2 299 € , uniquement sur le site ecovacs ), GOAT O1200 LiDAR PRO ( 999 € ), GOAT O600 RTK ( 649 € ), WINBOT W3 OMNI ( 699 € ).

: DEEBOT T80S OMNI ( ), GOAT A1600 LiDAR PRO ( ), GOAT A3000 LiDAR PRO ( , ), GOAT O1200 LiDAR PRO ( ), GOAT O600 RTK ( ), WINBOT W3 OMNI ( ). Disponibles à partir du 12 mars 2026 : WINBOT mini 2 ( 299 € ), DEEBOT T90 PRO OMNI ( 799 € ), DEEBOT T90 OMNI ( 699 € ).

: WINBOT mini 2 ( ), DEEBOT T90 PRO OMNI ( ), DEEBOT T90 OMNI ( ). Disponible à partir du 19 mars 2026 : ULTRAMARINE P1 (549 €).

Avec cette feuille de route 2026, ECOVACS élargit son positionnement au-delà du robot aspirateur, en visant des foyers équipés (ou en voie d’équipement) et des utilisateurs qui souhaitent déléguer davantage de tâches d’entretien, du salon jusqu’au jardin. Reste à voir, lors des premiers tests et retours terrain, comment ces nouveaux modèles se comportent au quotidien, notamment sur la précision de navigation, l’efficacité réelle sur les bordures et la facilité d’entretien des stations, autant de points qui font souvent la différence sur des produits utilisés sur la durée.