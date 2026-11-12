TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Firefox 160 ajoute une mini-fenêtre et d’autres nouveautés
Logiciels

Firefox 160 ajoute une mini-fenêtre et d’autres nouveautés

4 min.
12 Nov. 2026 • 22:55
0

Mozilla vient de proposer Firefox 160 au téléchargement dans sa version stable. Cette nouvelle mouture propose notamment une mini-fenêtre toujours visible, de nouveaux réglages pour la lecture vidéo et plusieurs améliorations pratiques, ainsi que des correctifs de sécurité.

Une mini-fenêtre et du mieux pour Picture-in-Picture

La principale nouveauté est une mini-fenêtre. Elle permet de détacher un onglet entier ou une partie sélectionnée d’une page Web pour l’afficher dans une petite fenêtre qui reste au premier plan, même lorsque l’utilisateur navigue sur d’autres sites ou utilise une autre application.

Firefox 160 Mini Fenetre

Mozilla imagine notamment cette fonction pour garder un œil sur des informations qui évoluent en temps réel pendant que l’on poursuit d’autres activités. Il devient ainsi possible de conserver un contenu sous les yeux sans devoir constamment revenir à son onglet d’origine. La fonctionnalité est encore en phase de développement initiale : Mozilla invite les utilisateurs à lui transmettre leurs retours pour améliorer son fonctionnement

Autre amélioration notable, le lecteur vidéo Picture-in-Picture (PiP) permet désormais de modifier la vitesse de lecture. Les utilisateurs peuvent choisir une vitesse comprise entre 0,25x et 2x pour ralentir une vidéo ou accélérer son visionnage. Le réglage apparaît lorsque la fenêtre flottante atteint une taille moyenne ou supérieure.

Firefox 160 Lecteur Picture-in-Picture

Firefox 160 apporte également plusieurs changements à l’interface et à la navigation. Les entrées de l’historique peuvent maintenant être déplacées depuis la barre latérale directement vers la barre des onglets afin de les ouvrir dans de nouveaux onglets. Dans la barre d’adresse, le menu contextuel affiche désormais « Coller et rechercher » lorsque le presse-papiers contient un terme de recherche au lieu de proposer systématiquement « Coller et aller ».

Les utilisateurs qui enregistrent des pages au format PDF profiteront également d’une meilleure accessibilité. Les contenus mathématiques utilisant MathML sont désormais accessibles aux technologies d’assistance, notamment aux lecteurs d’écran

La lecture vidéo et la gestion des autorisations évoluent

Sur le plan multimédia, Firefox 160 prend désormais en charge la lecture des fichiers Matroska (MKV) contenant des pistes audio aux formats FLAC, MP3 ou PCM.

Mozilla renforce aussi le contrôle des autorisations accordées aux sites Web. Lorsqu’une page demande de manière répétée à devenir l’application chargée de gérer les liens de messagerie ou d’autres types de liens, une nouvelle option « Ne jamais autoriser » permet de bloquer ces sollicitations. Les sites concernés peuvent ensuite être administrés depuis les paramètres du navigateur

Les utilisateurs de macOS bénéficient par ailleurs d’un changement technique concernant WebGL. Firefox utilise désormais l’API graphique Metal d’Apple pour le rendu de ces contenus avec des gains de performances possibles sur certains sites. Enfin, la fonction Organiser les onglets de Smart Window est maintenant disponible en français. Elle peut suggérer des groupes d’onglets liés entre eux et leur attribuer automatiquement un nom. Son déploiement reste progressif

Firefox 160 corrige également plusieurs bugs, dont la perte occasionnelle du premier caractère saisi dans la barre d’adresse, des blocages lors de connexions à certains intranets utilisant NTLM ou Kerberos et plusieurs dysfonctionnements liés aux téléchargements sur macOS.

Firefox 160 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Firefox Logo Logiciels

Firefox 151 améliore son VPN gratuit et ajoute d’autres nouveautés

Firefox Logo Logiciels

Firefox 152 change ses paramètres et ajoute d’autres nouveautés

Firefox Logo Logiciels

Firefox 158 ajoute le support de JPEG XL et d’autres nouveautés

Firefox Logo Logiciels

Firefox 140 peut endormir les onglets et ajoute d’autres nouveautés

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

blackfriday godeal24 Promos

Black Friday anticipé chez Godeal24 : Office 2024 Pro Plus à 22,11 € et Windows 11 Pro à seulement 12,25 €

12 Nov. 2026 • 22:20
0
Outlook Logo Icone

Outlook est en panne : Microsoft détaille le problème

12 Nov. 2026 • 20:49
0 Internet

Outlook, le service d’e-mail de Microsoft, connaît actuellement une importante panne. Microsoft a confirmé le problème et enquête pour permettre...

Google Gemini Logo

Gemini 4 Hydrogen : Google lance sa nouvelle IA rapide et efficace

12 Nov. 2026 • 20:00
0 Internet

Google vient de dévoiler Gemini 4 Hydrogen, un nouveau modèle d’intelligence artificielle conçu pour accélérer les tâches quotidiennes et les...

Disney Plus Logo

🔥 Disney+ baisse le prix de ses abonnements avec une promo

12 Nov. 2026 • 18:58
4 Promos

Juste avant le début du Black Friday, Disney+ a décidé de lancer une promotion pour baisser le prix de ses abonnements. La bonne nouvelle est que cela...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 12 novembre

12 Nov. 2026 • 16:55
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’app Apple Sports ajoute l’UFC et encore plus de football

L’app Apple Sports ajoute l’UFC et encore plus de football

12 Nov. 2026 • 18:01

image de l'article Donald Trump demande publiquement à ce que Tim Cook remplace Jensen Huang à la tête de Nvidia

Donald Trump demande publiquement à ce que Tim Cook remplace Jensen Huang à la tête de Nvidia

12 Nov. 2026 • 17:30

image de l'article Tests Apple HomeView : des avis positifs, mais Siri AI est perfectible

Tests Apple HomeView : des avis positifs, mais Siri AI est perfectible

12 Nov. 2026 • 17:05

image de l'article Apple pourrait écouler près de 16 millions d’iPhone Duo sur un an… et Foxconn en profite

Apple pourrait écouler près de 16 millions d’iPhone Duo sur un an… et Foxconn en profite

12 Nov. 2026 • 16:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site