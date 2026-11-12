Firefox 160 ajoute une mini-fenêtre et d’autres nouveautés

Mozilla vient de proposer Firefox 160 au téléchargement dans sa version stable. Cette nouvelle mouture propose notamment une mini-fenêtre toujours visible, de nouveaux réglages pour la lecture vidéo et plusieurs améliorations pratiques, ainsi que des correctifs de sécurité.
La principale nouveauté est une mini-fenêtre. Elle permet de détacher un onglet entier ou une partie sélectionnée d’une page Web pour l’afficher dans une petite fenêtre qui reste au premier plan, même lorsque l’utilisateur navigue sur d’autres sites ou utilise une autre application.
Mozilla imagine notamment cette fonction pour garder un œil sur des informations qui évoluent en temps réel pendant que l’on poursuit d’autres activités. Il devient ainsi possible de conserver un contenu sous les yeux sans devoir constamment revenir à son onglet d’origine. La fonctionnalité est encore en phase de développement initiale : Mozilla invite les utilisateurs à lui transmettre leurs retours pour améliorer son fonctionnement
Autre amélioration notable, le lecteur vidéo Picture-in-Picture (PiP) permet désormais de modifier la vitesse de lecture. Les utilisateurs peuvent choisir une vitesse comprise entre 0,25x et 2x pour ralentir une vidéo ou accélérer son visionnage. Le réglage apparaît lorsque la fenêtre flottante atteint une taille moyenne ou supérieure.
Firefox 160 apporte également plusieurs changements à l’interface et à la navigation. Les entrées de l’historique peuvent maintenant être déplacées depuis la barre latérale directement vers la barre des onglets afin de les ouvrir dans de nouveaux onglets. Dans la barre d’adresse, le menu contextuel affiche désormais « Coller et rechercher » lorsque le presse-papiers contient un terme de recherche au lieu de proposer systématiquement « Coller et aller ».
Les utilisateurs qui enregistrent des pages au format PDF profiteront également d’une meilleure accessibilité. Les contenus mathématiques utilisant MathML sont désormais accessibles aux technologies d’assistance, notamment aux lecteurs d’écran
Sur le plan multimédia, Firefox 160 prend désormais en charge la lecture des fichiers Matroska (MKV) contenant des pistes audio aux formats FLAC, MP3 ou PCM.
Mozilla renforce aussi le contrôle des autorisations accordées aux sites Web. Lorsqu’une page demande de manière répétée à devenir l’application chargée de gérer les liens de messagerie ou d’autres types de liens, une nouvelle option « Ne jamais autoriser » permet de bloquer ces sollicitations. Les sites concernés peuvent ensuite être administrés depuis les paramètres du navigateur
Les utilisateurs de macOS bénéficient par ailleurs d’un changement technique concernant WebGL. Firefox utilise désormais l’API graphique Metal d’Apple pour le rendu de ces contenus avec des gains de performances possibles sur certains sites. Enfin, la fonction Organiser les onglets de Smart Window est maintenant disponible en français. Elle peut suggérer des groupes d’onglets liés entre eux et leur attribuer automatiquement un nom. Son déploiement reste progressif
Firefox 160 corrige également plusieurs bugs, dont la perte occasionnelle du premier caractère saisi dans la barre d’adresse, des blocages lors de connexions à certains intranets utilisant NTLM ou Kerberos et plusieurs dysfonctionnements liés aux téléchargements sur macOS.
Firefox 160 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.
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