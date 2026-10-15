Firefox 158 ajoute le support de JPEG XL et d’autres nouveautés

Mozilla propose Firefox 158 au téléchargement dans sa version finale, avec plusieurs nouveautés, dont le support du format d’image JPEG XL.

Firefox 158 prend en charge le JPEG XL

C’est la nouveauté phare de Firefox 158 : le navigateur prend désormais en charge le JPEG XL, un format d’image conçu pour offrir une compression généralement plus efficace que celles du WebP, du JPEG, du PNG et du GIF. Cette prise en charge permet au navigateur de Mozilla d’afficher nativement les images utilisant ce format, sans devoir passer par une conversion préalable.

Le JPEG XL intéresse notamment les acteurs du Web qui cherchent à réduire le poids des images tout en préservant leur qualité. Une compression plus efficace peut contribuer à réduire les données transférées lors du chargement d’une page. Mozilla ne fournit toutefois aucun chiffre de gain précis dans les notes de cette version : les économies réelles dépendront du contenu et du format utilisé en comparaison.

D’autres nouveautés avec la mise à jour

Firefox 158 améliore également la création de PDF. Lorsqu’une page est enregistrée au format PDF ou imprimée sous Linux et macOS, le navigateur produit désormais des documents plus accessibles. Mozilla indique aussi avoir corrigé plusieurs problèmes de rendu, notamment l’absence de certains symboles mathématiques.

Autre changement plus discret : Firefox ne ramène plus les positions de défilement aux pixels entiers de l’écran. Le résultat doit être un défilement plus fluide et plus précis, en particulier sur les écrans haute résolution ou lorsque le zoom d’une page est activé.

Firefox 158 ajoute aussi plusieurs améliorations pratiques :

Remplissage des formulaires : la fonction Smart Window peut désormais suggérer des données à partir des onglets ouverts pertinents et des informations enregistrées pour le remplissage automatique. Cette nouveauté est déployée progressivement et n’est donc pas encore visible chez tous les utilisateurs.

la fonction Smart Window peut désormais suggérer des données à partir des onglets ouverts pertinents et des informations enregistrées pour le remplissage automatique. Cette nouveauté est déployée progressivement et n’est donc pas encore visible chez tous les utilisateurs. Fonds d’écran personnalisés : la page Nouvel onglet conserve désormais une bibliothèque d’images personnelles dans la section « Vos images » au lieu de ne garder que le fond d’écran le plus récent.

la page Nouvel onglet conserve désormais une bibliothèque d’images personnelles dans la section « Vos images » au lieu de ne garder que le fond d’écran le plus récent. Traduction intégrée : la fonction de traduction de Firefox prend désormais en charge l’albanais, le biélorusse et le philippin.

Mozilla signale aussi plusieurs corrections de bugs : un plantage lors du chargement des icônes de sites Web, des problèmes d’affichage de ces icônes dans certains résultats de la barre d’adresse sous Ubuntu, ainsi qu’une meilleure lisibilité des menus avec les thèmes à contraste élevé de Windows. Des correctifs de sécurité sont également inclus.

Firefox 158 est disponible dès maintenant sur le site de Mozilla.