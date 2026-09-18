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Elias 2-24 b : les astronomes découvrent la plus jeune planète jamais observée, et sa taille défie les modèles

3 min.
18 Sep. 2026 • 20:15
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Les astronomes viennent d’identifier un monde qui pourrait bouleverser notre compréhension de la naissance des planètes géantes. Baptisée Elias 2-24 b, cette exoplanète âgée de moins d’un million d’années évolue autour d’une étoile située à 450 années-lumière de la Terre. Sa découverte, détaillée dans The Astrophysical Journal Letters, établit un nouveau record de jeunesse.

Une planète géante apparue beaucoup plus rapidement que prévu

Elias 2-24 b se trouve à environ 55 unités astronomiques de son étoile, soit onze fois la distance séparant Jupiter du Soleil. Elle possède déjà une masse comparable à celle de Jupiter, alors qu’elle continue d’accumuler du gaz et de la poussière.

Elias-2-24-b planète géante

Elias 2-24 b est la plus jeune exoplanète détectée à ce jour. Cette dernière est encore en pleine croissance au sein du disque de gaz et de poussière entourant sa jeune étoile hôte 

Cette précocité pose problème : les modèles actuels estiment qu’une géante gazeuse nécessite environ cinq millions d’années pour se former à la distance de Jupiter. Plus loin de son étoile, le processus devrait être encore plus long. « Elias 2-24 b nous montre que même nos meilleurs modèles de formation planétaire négligent encore certains processus importants », explique l’astrophysicien Lucas Cieza.

Dix ans d’observations pour confirmer son existence

Les premières traces remontent aux observations du radiotélescope ALMA, qui avait détecté une zone apparemment vidée de matière dans le disque entourant Elias 2-24. Un mystérieux point lumineux avait ensuite été repéré par le Very Large Telescope. L’équipe dirigée par Andrea Bernardi a finalement exploité des archives de l’observatoire Keck datant de 2018 et 2020. L’analyse du déplacement de cette source lumineuse a permis de confirmer sa nature planétaire.

Cette découverte rappelle les récentes observations de James Webb concernant la formation de lunes autour d’une exoplanète géante : les systèmes planétaires en construction deviennent progressivement accessibles aux télescopes.

Le télescope Roman, lancé le 30 août, pourrait accélérer ces découvertes grâce à son coronographe expérimental, capable de masquer l’éclat des étoiles pour révéler des objets beaucoup plus faibles.

Alors que Roman doit également rechercher des milliers d’exoplanètes par microlentille gravitationnelle, Elias 2-24 b offre une occasion exceptionnelle d’observer directement une planète en pleine croissance et de réexaminer les mécanismes qui façonnent les systèmes planétaires.

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