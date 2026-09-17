Le télescope Roman de la NASA va utiliser la gravité pour découvrir des milliers de planètes invisibles

Et si la gravité permettait de découvrir des planètes impossibles à observer directement ? C’est l’une des ambitions du télescope spatial Nancy Grace Roman, lancé avec succès le 30 août 2026. En route vers le point de Lagrange L2, à environ 1,6 million de kilomètres de la Terre, l’observatoire de la NASA prépare une vaste campagne de recherche d’exoplanètes reposant sur un phénomène prédit par Einstein.

La gravité transformée en télescope naturel

La méthode repose sur les microlentilles gravitationnelles. Lorsqu’une étoile passe presque exactement devant une autre, plus éloignée, sa gravité dévie et amplifie temporairement la lumière de cette dernière. Les astronomes observent alors une augmentation caractéristique de sa luminosité.

Si une planète accompagne l’étoile située au premier plan, elle peut provoquer une perturbation supplémentaire dans ce signal lumineux. Cette signature révèle sa présence, même lorsque le monde concerné est beaucoup trop éloigné ou trop sombre pour être photographié.

Contrairement aux méthodes traditionnelles, cette technique permet notamment de repérer des planètes froides évoluant loin de leur étoile, mais aussi des mondes errants traversant seuls la galaxie.

Des centaines de millions d’étoiles sous surveillance

Pour multiplier les chances de découvrir ces événements rares, Roman observera six régions particulièrement peuplées vers le centre de la Voie lactée. Ses principaux champs d’observation seront photographiés environ toutes les douze minutes, durant six campagnes intensives.

La NASA espère ainsi identifier plus de 1 000 exoplanètes sur des orbites relativement étendues. Le même programme pourrait également révéler quelque 100 000 planètes par la méthode des transits, qui consiste cette fois à détecter une diminution périodique de la luminosité d’une étoile.

Cette stratégie s’appuiera notamment sur les observations préalables du télescope européen Euclid, qui a déjà cartographié des régions extrêmement denses de notre galaxie.

En complément des observations ciblées de James Webb, Roman devrait ainsi contribuer à dresser un inventaire beaucoup plus représentatif des systèmes planétaires. L’enjeu dépasse la découverte de nouveaux mondes : il s’agit de comprendre comment les planètes se répartissent réellement dans la Voie lactée.