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KultureGeek Science Bennu : les échantillons de la NASA révèlent l’origine surprenante de l’astéroïde
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Bennu : les échantillons de la NASA révèlent l’origine surprenante de l’astéroïde

3 min.
29 Sep. 2026 • 15:35
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Les fragments de Bennu rapportés sur Terre par la mission OSIRIS-REx continuent de raconter l’histoire primitive du Système solaire. Une nouvelle étude menée par l’ETH Zurich suggère que l’astéroïde ne serait pas né très loin du Soleil, comme certains modèles le supposaient, mais dans une zone de transition située près de la ligne de glace.

Bennu serait né à la frontière de deux mondes

La ligne de glace désigne la région du disque protoplanétaire où la température devient suffisamment basse pour que la vapeur d’eau se transforme en glace. En analysant la signature chimique et isotopique des minéraux de Bennu, les chercheurs ont découvert un mélange de matériaux provenant à la fois du Système solaire interne et de régions plus éloignées.

Bennu asteroide

« Bennu est un hybride : son matériau ne correspond clairement ni au Système solaire interne ni au Système solaire externe », explique Maria Schönbächler, professeure de géochimie isotopique à l’ETH Zurich.

Jupiter aurait joué le rôle de filtre

Les chercheurs soupçonnent également Jupiter d’avoir participé à ce mélange. La planète géante se serait formée très tôt et aurait perturbé la circulation des poussières autour du Soleil. Les particules les plus grossières auraient été en partie bloquées, tandis que les grains plus fins pouvaient traverser cette barrière et rejoindre la région où le corps parent de Bennu s’est assemblé.

Cette découverte devient possible grâce aux matériaux prélevés en 2020 et rapportés sur Terre par OSIRIS-REx en septembre 2023. Préservés de la contamination terrestre, ils offrent une archive chimique exceptionnelle vieille d’environ 4,5 milliards d’années.

Une fenêtre sur la formation de la Terre

Les résultats complètent les analyses menées sur d’autres astéroïdes primitifs, notamment Ryugu et ses molécules prébiotiques. Selon Schönbächler, Bennu pourrait même offrir « notre meilleur aperçu du mélange originel d’éléments chimiques à partir duquel les planètes telluriques se sont finalement formées ».

Petit astéroïde proche de la Terre aujourd’hui, Bennu apparaît ainsi comme un véritable fossile cosmique, capable de documenter les mouvements de matière qui ont précédé la naissance de notre planète.

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