NASA : la capsule de la mission Osiris-REx est retournée sur Terre

Ce n’est pas encore l’épilogue de cette mission menée de bout en bout et sans accrocs par l’agence spatiale américaine : la capsule de la mission Osiris-REx est retournée sur Terre, ce qui signifie que l’on en saura bientôt plus sur la composition de la surface de l’astéroïde Bennu. La capsule a atterri ce dimanche 24 septembre dans le désert de l’Utah (USA), sept ans après le décollage de la fusée qui embarquait la sonde. Les 250 grammes d’échantillons ont été placés sous purge d’azote et dans une salle blanche afin d’éviter tout risque de contamination biologique ou chimique. Il s’agit en effet de s’assurer que les résultats des futures analyses ne seront pas entachés par le moindre microbe ou particule extérieure en contact avec l’échantillon. Au passage, c’est la première fois que la NASA récupère des échantillons provenant d’un astéroïde naviguant dans l’espace.

Credit : NASA

Les astéroïdes faisant parti des plus vieux objets spatiaux, l’analyse des échantillons de Bennu fournira peut-être de nouvelles données concernant la formation de notre système solaire. Les scientifiques supposent aussi que les astéroïdes pourraient avoir apporté sur Terre certains éléments nécessaires à l’émergence de la vie, une hypothèse qui sera là encore possiblement « validée » suite aux analyses des échantillons. « Nous sommes très intéressés par les traces de chimie moléculaire organique” confie d’ailleurs Dante Lauretta, l’un des principaux chercheurs sur le programme Osiris-REx.

Bennu

« Ce n’est pas encore l’épilogue de la mission d’Osiris-REx » disions nous en ouverture d’article, tout simplement parce qu’après avoir lâché sa capsule pleine de trésors, la sonde continue son chemin vers l’astéroïde Apophis, dont elle atteindra l’orbite en 2029 (si tout continue de se dérouler sans encombres…).