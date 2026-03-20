TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Le Conseil d’État valide l’hébergement des données de santé des Français par Microsoft
Internet

Le Conseil d’État valide l’hébergement des données de santé des Français par Microsoft

3 min.
20 Mar. 2026 • 20:09
0

Le Conseil d’État a validé aujourd’hui le projet Darwin qui prévoit le transfert des données de santé de 10 millions de Français vers la Plateforme des données de santé (PDS), hébergée par Microsoft. La décision intervient dans un contexte paradoxal : le gouvernement a déjà annoncé en février vouloir remplacer Microsoft par un opérateur strictement européen d’ici fin 2026.

Microsoft Logo Campus Region Parisienne

La haute juridiction a estimé que la validation accordée par la CNIL était conforme au RGPD, donnant tort aux deux associations et à l’entreprise de cloud qui dénonçaient le risque d’accès aux données par les autorités américaines via les législations extraterritoriales américaines. Le Conseil d’État reconnaît lui-même que ce risque « ne peut être totalement exclu », mais juge les garanties offertes suffisantes. La PDS a en effet mis en place la pseudonymisation des données, une durée de conservation limitée à trois ans, un stockage dans des data centers situés en France et l’absence de tout transfert vers les États-Unis.

Les données de santé concernées des Français sont issues de l’Assurance maladie et serviront à des études coordonnées par l’Agence européenne du médicament sur l’incidence et la prévalence de l’utilisation des médicaments dans la population générale. Le périmètre du projet est donc strictement encadré, ce que le Conseil d’État a retenu comme élément favorable dans son appréciation globale du dossier.

Microsoft déjà en sursis malgré la validation juridique

Le recours à Microsoft pour héberger les données de santé des Français suscite une opposition tenace depuis l’origine de la PDS, anciennement connue sous le nom de Health Data Hub. De nombreux experts et spécialistes des données ont régulièrement alerté sur les risques pour la souveraineté et la sécurité numérique, en pointant précisément la vulnérabilité aux législations extraterritoriales américaines que le Conseil d’État lui-même n’a pas pu écarter totalement.

Le gouvernement a tranché en février : le prochain opérateur de la PDS ne pourra pas être soumis à une législation extra-européenne, ce qui exclut de fait l’ensemble des acteurs non européens. Le calendrier fixé vise un transfert complet de la plateforme avant la fin de l’année 2026.

La décision du Conseil d’État valide donc juridiquement une situation que le gouvernement considère politiquement dépassée. Darwin peut techniquement se déployer dans le cadre actuel, mais la page Microsoft est d’ores et déjà en train de se tourner.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Microsoft Logo Internet

Données de santé : la France abandonne Microsoft, préférant un cloud souverain

MédecinDirect Internet

MédecinDirect piraté : les données médicales de Français ont été volées

CAF Logo Internet

La CAF n’a pas été piratée, mais les données de millions de Français ont fuité

Medecin Sante Internet

Piratage des données médicales de 15 millions de Français à cause de Cegedim

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

PlayStation Network PSN

Sony va mettre un terme au PlayStation Network (PSN) et le remplacer

20 Mar. 2026 • 19:46
0 Jeux vidéo

Sony va supprimer les appellations « PlayStation Network » et « PSN » de l’ensemble de ses supports d’ici septembre...

Nintendo Switch 2 Prise en Main

Nintendo préparerait une Switch 2 avec batterie remplaçable

20 Mar. 2026 • 18:35
0 Jeux vidéo

Nintendo s’apprêterait adapter la Switch 2 pour l’Europe avec une batterie remplaçable par l’utilisateur. Le changement...

Data center spatial

Blue Origin veut lancer un « data center » spatial : 50 000 satellites pour le Project Sunrise

20 Mar. 2026 • 18:25
0 Internet

Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos, se positionne sur un nouveau terrain très convoité :...

Ordinateur quantique

L’Informatique quantique ne serait pas suffisante pour casser le chiffrement RSA

20 Mar. 2026 • 17:37
0 Science

Depuis des années, l’informatique quantique est présentée comme la menace ultime pour la cryptographie moderne, capable de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 20 mars

20 Mar. 2026 • 16:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple s’explique pour les trois types de cœurs dans les puces M5

Apple s’explique pour les trois types de cœurs dans les puces M5

20 Mar. 2026 • 20:30

image de l'article What Happens at Night (Apple TV) : Martin Scorsese réunit Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence pour un long-métrage

What Happens at Night (Apple TV) : Martin Scorsese réunit Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence pour un long-métrage

20 Mar. 2026 • 19:35

image de l'article Hermès vend des chargeurs MagSafe à 3 950 € pour les produits Apple

Hermès vend des chargeurs MagSafe à 3 950 € pour les produits Apple

20 Mar. 2026 • 19:31

image de l'article MacBook Neo : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers

MacBook Neo : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers

20 Mar. 2026 • 17:49

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site