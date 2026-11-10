TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Adobe et Google unifient leurs outils : Acrobat s’invite dans Gmail, Drive et Gemini
Internet

Adobe et Google unifient leurs outils : Acrobat s’invite dans Gmail, Drive et Gemini

2 min.
10 Nov. 2026 • 18:50
0

Adobe et Google viennent de renforcer leur alliance, évidemment grâce à l’IA : annoncé à l’occasion de la conférence Adobe MAX 2026, le partenariat entre les deux géants prévoit notamment une intégration beaucoup plus profonde d’Acrobat dans Google Workspace.

Depuis Gmail ou Google Drive, les utilisateurs pourront ouvrir un PDF avec une nouvelle option permettant de l’éditer directement avec Acrobat. L’objectif est de réduire les allers-retours entre services lorsqu’un document doit être modifié, converti ou retravaillé.

Le mouvement fonctionne aussi dans l’autre sens : les modèles Gemini vont rejoindre les technologies utilisées par Acrobat afin d’analyser des documents, répondre à des questions, modifier des PDF en langage naturel ou accélérer la création de présentations, CV et rapports.

Les outils Adobe vont entrer dans Gemini et Google Search

Acrobat et d’autres applications créatives seront ainsi accessibles depuis les conversations Gemini et Gemini Enterprise. Google cherche justement à transformer Gemini en véritable agent de travail, capable d’agir directement dans les outils professionnels.

Adobe prévoit également d’intégrer certains de ses outils au mode IA de Google Search. Une recherche pourrait ainsi déboucher immédiatement sur la création ou la modification d’un contenu sans quitter l’environnement de Google.

Photoshop et Firefly profiteront également de l’IA de Google

Les modèles d’image et de vidéo de Google continueront d’être proposés dans Firefly, Photoshop, Premiere et Adobe Express. Adobe et Google DeepMind étudient parallèlement un modèle destiné à Photoshop capable d’effectuer des modifications presque en temps réel à partir de simples instructions textuelles.

Cette stratégie commune prolonge l’arrivée des assistants IA dans Photoshop et Premiere et l’intégration de Photoshop, Acrobat et Express dans ChatGPT. Adobe confirme ainsi sa stratégie : ses logiciels ne doivent plus constituer des îlots indépendants, mais devenir des outils accessibles directement depuis les assistants IA et les environnements de travail utilisés au quotidien.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Chrome Remplissage Formulaire Gemini Logiciels

Google Chrome utilise Gemini pour remplir les formulaires depuis Gmail

Gmail Logo Internet

Gmail ajoute trois fonctions IA gratuites avec Gemini

Google Gemini Application Internet

Google dit que son IA Gemini ne va pas inclure de publicités

Google Gemini Logo Internet

Gemini, l’IA de Google, atteint 1 milliard d’utilisateurs

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Gemini 4 Carbon

Gemini 4 Carbon, l’IA la plus puissante de Google, est disponible

10 Nov. 2026 • 20:56
0 Internet

Google annonce la disponibilité générale de Gemini 4 Carbon, son nouveau modèle d’intelligence artificielle...

PlayStation 5 PS5 Logo

PlayStation met fin à son application de jeu en streaming sur PC

10 Nov. 2026 • 20:06
0 Jeux vidéo

Sony fait savoir que son application PlayStation Plus pour PC va s’arrêter, au point de ne plus être disponible à partir du 10...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 10 novembre

10 Nov. 2026 • 18:47
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Death Stranding 2 On the Beach

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en novembre 2026

10 Nov. 2026 • 18:42
0 Jeux vidéo

Sony présente les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus en novembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour...

Chine drones sous marins record

Chine : 116 drones sous-marins autonomes battent un record mondial en essaim

10 Nov. 2026 • 17:45
0 Science

La Chine bat aussi des records dans le secteur de la robotique sous-marine : la Northwestern Polytechnical University (NPU) et Xi’an Tianhe Maritime...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Canal+ ne propose plus Apple Music 30 % moins cher

Canal+ ne propose plus Apple Music 30 % moins cher

10 Nov. 2026 • 19:32

image de l'article iPhone : la faille worse_query expose vos données, dont les cryptos

iPhone : la faille worse_query expose vos données, dont les cryptos

10 Nov. 2026 • 18:00

image de l'article Apple Plans pourrait bientôt intégrer le stationnement et la marche dans l’heure d’arrivée

Apple Plans pourrait bientôt intégrer le stationnement et la marche dans l’heure d’arrivée

10 Nov. 2026 • 16:50

image de l'article Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en décembre

Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en décembre

10 Nov. 2026 • 16:42

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site