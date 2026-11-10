Adobe et Google unifient leurs outils : Acrobat s’invite dans Gmail, Drive et Gemini

Adobe et Google viennent de renforcer leur alliance, évidemment grâce à l’IA : annoncé à l’occasion de la conférence Adobe MAX 2026, le partenariat entre les deux géants prévoit notamment une intégration beaucoup plus profonde d’Acrobat dans Google Workspace.
Depuis Gmail ou Google Drive, les utilisateurs pourront ouvrir un PDF avec une nouvelle option permettant de l’éditer directement avec Acrobat. L’objectif est de réduire les allers-retours entre services lorsqu’un document doit être modifié, converti ou retravaillé.
We’re expanding our partnership with @Adobe to integrate Adobe’s creative and productivity tools directly into @GeminiApp, @GoogleCloud’s Gemini Enterprise, @GoogleWorkspace, and AI Mode in Google Search, while bringing Google’s frontier models into more Adobe apps.
— News from Google (@NewsFromGoogle) November 10, 2026
Le mouvement fonctionne aussi dans l’autre sens : les modèles Gemini vont rejoindre les technologies utilisées par Acrobat afin d’analyser des documents, répondre à des questions, modifier des PDF en langage naturel ou accélérer la création de présentations, CV et rapports.
Acrobat et d’autres applications créatives seront ainsi accessibles depuis les conversations Gemini et Gemini Enterprise. Google cherche justement à transformer Gemini en véritable agent de travail, capable d’agir directement dans les outils professionnels.
Adobe prévoit également d’intégrer certains de ses outils au mode IA de Google Search. Une recherche pourrait ainsi déboucher immédiatement sur la création ou la modification d’un contenu sans quitter l’environnement de Google.
Les modèles d’image et de vidéo de Google continueront d’être proposés dans Firefly, Photoshop, Premiere et Adobe Express. Adobe et Google DeepMind étudient parallèlement un modèle destiné à Photoshop capable d’effectuer des modifications presque en temps réel à partir de simples instructions textuelles.
Cette stratégie commune prolonge l’arrivée des assistants IA dans Photoshop et Premiere et l’intégration de Photoshop, Acrobat et Express dans ChatGPT. Adobe confirme ainsi sa stratégie : ses logiciels ne doivent plus constituer des îlots indépendants, mais devenir des outils accessibles directement depuis les assistants IA et les environnements de travail utilisés au quotidien.
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