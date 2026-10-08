Google transforme Gemini en agent IA pour votre travail

Google Cloud présente « Gemini agent », un agent IA universel destiné aux entreprises et capable d’exécuter des tâches à travers les outils de travail. Il peut recevoir un objectif, organiser les différentes étapes puis livrer le résultat sans que l’utilisateur ait à détailler chaque action.

Un agent Gemini qui travaille à votre place

Google veut faire évoluer Gemini d’un chatbot vers un véritable exécutant. L’agent IA peut répondre aux questions, produire des contenus, créer des médias, écrire et exécuter du code, mais aussi utiliser les données et les outils auxquels l’entreprise lui donne accès. Il fonctionne depuis Gemini Enterprise, tout comme directement dans Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Chat et Agenda.

Cette intégration permet notamment de déléguer une tâche directement depuis Workspace. Si un responsable demande par e-mail une présentation sur l’état d’un projet, Gemini peut identifier la demande et proposer de s’en charger. Il peut aussi organiser une réunion en retrouvant les participants concernés, en consultant leurs agendas et en lançant les échanges nécessaires pour trouver un créneau.

L’agent IA reste actif dans le cloud, même lorsque l’utilisateur éteint ou met en veille son ordinateur. Google lui attribue une mémoire persistante composée de plusieurs niveaux :

mémoire de session pour une tâche en cours

mémoire sémantique pour les connaissances accumulées

mémoire procédurale pour la manière d’effectuer certaines tâches

mémoire épisodique pour conserver l’historique de ses actions

Gemini peut également créer des sous-agents spécialisés pour traiter les différentes étapes d’un travail complexe. Ces agents peuvent fonctionner en parallèle ou successivement pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Google prévoit aussi des « agents collaborateurs » capables d’occuper un rôle défini dans une équipe avec leur propre identité, leur stockage et même une adresse e-mail en @agents.company.com.

Une architecture pensée pour les entreprises

Google ne limite pas Gemini à ses propres applications. L’agent IA peut fonctionner sur le Web, iOS, Android, Windows et Mac, mais aussi via Slack, Microsoft 365, en ligne de commande ou des applications tierces. Une API permet même de l’intégrer comme un agent sans interface dédiée.

Autre particularité, Gemini choisit le modèle le plus adapté à chaque tâche. Google indique qu’il peut actuellement orchestrer ses propres modèles Gemini ainsi que ceux d’Anthropic, avec la possibilité d’en intégrer d’autres à l’avenir afin d’améliorer les résultats tout en maîtrisant les coûts.

Cette dimension explique aussi pourquoi Google insiste sur la sécurité et la gouvernance. Chaque agent dispose de sa propre identité et de permissions contrôlées, tandis que ses actions sont enregistrées dans des journaux d’audit. Les tâches s’exécutent dans un environnement isolé et les entreprises peuvent appliquer des politiques communes à leurs agents.

« Gemini agent » reste pour l’instant réservé aux clients professionnels dans le cadre d’une préversion privée. Google prévoit toutefois une disponibilité plus large prochainement pour certains abonnements Workspace Business et Enterprise, avec l’ambition de faire de Gemini une interface unique pour déléguer une grande partie du travail quotidien.