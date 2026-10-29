Google Chrome utilise Gemini pour remplir les formulaires depuis Gmail

Google fait évoluer le remplissage automatique de Chrome en lui permettant de récupérer des informations directement dans Gmail. Grâce à Gemini et à la fonction Personal Intelligence, le navigateur peut désormais suggérer des numéros de commande, des références de suivi de colis ou des informations de réservation de vol au moment de remplir un formulaire en ligne.

Gemini va chercher les informations dans Gmail

Jusqu’à présent, le remplissage automatique de Chrome reposait principalement sur les informations enregistrées par l’utilisateur, comme son nom, ses coordonnées et ses moyens de paiement. La nouvelle fonction étend ce mécanisme aux données présentes dans sa boîte de réception.

Concrètement, lorsqu’un site demande une référence de commande ou un numéro de réservation, Chrome peut rechercher l’information correspondante dans Gmail et la proposer directement dans le champ concerné. Il devient ainsi possible de retrouver un numéro de suivi sans ouvrir un nouvel onglet, de chercher un code de réservation sans parcourir ses e-mails ou de renseigner plus rapidement un formulaire de retour de commande.

Les suggestions apparaissent dans une section intitulée « Suggéré par Gemini ». L’utilisateur garde la main sur le remplissage : Chrome propose une information, mais ne valide pas automatiquement le formulaire à sa place.

Cette nouveauté s’appuie sur Personal Intelligence, le système qui permet à Gemini de mobiliser des informations issues des services Google connectés. Pour en bénéficier, il faut utiliser Gemini dans Chrome et avoir activé Personal Intelligence.

Le déploiement concerne les versions de Chrome pour ordinateur, Android et iOS, mais commence uniquement aux États-Unis. La fonction n’est donc pas encore disponible pour tous les utilisateurs, notamment en Europe où Personal Intelligence reste soumis à des restrictions de disponibilité.

Google prévoit également d’étendre ces capacités aux images stockées dans Google Photos. À terme, l’assistant IA pourrait donc exploiter davantage de contenus personnels pour retrouver des informations utiles lors du remplissage d’un formulaire. Cette extension est annoncée comme une évolution à venir, sans calendrier précis.

La confidentialité reste le principal point de vigilance

Pour rendre ce service possible, Chrome doit analyser des informations présentes dans les e-mails sur Gmail. Google affirme que les données sensibles restent chiffrées et que les utilisateurs conservent le contrôle sur les informations auxquelles le remplissage automatique peut accéder.

Il est possible de désactiver la fonction dans les paramètres de Chrome via « Saisie automatique et mots de passe ». L’utilisateur peut également supprimer une suggestion particulière si elle est incorrecte ou ne doit pas être réutilisée. Sur Android, Chrome permet d’afficher la source d’une suggestion pour retrouver l’e-mail d’origine.

Des questions subsistent néanmoins sur le traitement des données exploitées par les fonctions IA de Google, notamment concernant leur utilisation éventuelle pour améliorer les modèles. Les paramètres de confidentialité et les conditions applicables méritent donc d’être examinés avant d’activer cette intégration.