TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Google Chrome peut maintenant remplir les formulaires avec votre permis de conduire et passeport
Logiciels

Google Chrome peut maintenant remplir les formulaires avec votre permis de conduire et passeport

3 Nov. 2025 • 20:11
0

La fonction de remplissage automatique de Google Chrome, déjà très utilisée pour les adresses et les mots de passe, devient beaucoup plus poussée. Google déploie une mise à jour qui permet au navigateur de sauvegarder et de remplir automatiquement des informations sensibles comme votre numéro de passeport, votre permis de conduire ou même les informations de votre véhicule.

Google Chrome Logo Icone

Chrome renseigne votre permis de conduire ou passeport

Grâce à une nouvelle option baptisée « Remplissage automatique amélioré », Chrome peut gérer une plus grande variété de données. Lors de la location d’une voiture, par exemple, le navigateur sera capable de préremplir votre nom, votre prénom et votre numéro de permis. Cette capacité s’étendra également aux informations de votre véhicule, comme la plaque d’immatriculation ou le numéro d’identification (code VIN).

Chrome Permis

Cette mise à jour ne se contente pas d’ajouter des types de données, Google explique qu’elle permet aussi à Chrome de mieux analyser et comprendre des formulaires complexes ou dont le formatage varie d’un site à l’autre, rendant la saisie automatique plus fiable et plus large.

Qu’en est-il du respect de la vie privée ?

Conscient de la sensibilité de ces informations, Google a intégré plusieurs garanties de sécurité. Les données ne sont enregistrées qu’avec l’autorisation explicite de l’utilisateur et sont ensuite protégées par chiffrement. Le remplissage ne se fait jamais sans une confirmation manuelle de votre part. En contrepartie, le fonctionnement de cette option avancée implique que l’URL et le contenu de la page soient partagés avec Google pour analyse.

Pour activer cette nouveauté sur un ordinateur, rendez-vous dans Paramètres > Saisie automatique et mots de passe, puis activez l’option de remplissage automatique amélioré. Le déploiement étant progressif, il est possible que l’option n’apparaisse pas immédiatement. Google a confirmé que la mise à jour est en cours au niveau mondial et que d’autres types de données seront pris en charge dans les mois à venir.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Google Chrome Logo Icone Logiciels

Google Chrome se met à désactiver les notifications non voulues

Google Chrome Logo Icone Logiciels

OpenAI (ChatGPT) veut racheter Chrome à Google

Yahoo Logo Logiciels

Yahoo veut aussi racheter Chrome à Google

Google Chrome Logo Logiciels

Google améliore les performances de Chrome 10% et parle d’un record

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Windows 11 Bureau PC Portable

Windows 11 corrige enfin le bug qui redémarrait le PC au lieu de l’éteindre après une mise à jour

3 Nov. 2025 • 18:33
0 Actu OS

Si vous avez déjà pesté contre votre PC qui redémarre au lieu de s’éteindre après avoir cliqué sur...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 novembre

3 Nov. 2025 • 17:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Minus One

Godzilla Minus Zero : le monstre culte de Toho bientôt de retour dans une suite

3 Nov. 2025 • 17:30
0 Geekeries

Le Roi des Monstres s’apprête à rugir de nouveau. Après le triomphe mondial de Godzilla Minus One en 2023 (sans doute l’un...

XChat

XChat : Elon Musk dévoile la messagerie chiffrée qui veut rivaliser avec WhatsApp et Signal

3 Nov. 2025 • 17:02
1 Internet

La plateforme X, sous la houlette de Elon Musk, lance une nouveauté majeure dans le domaine de la messagerie chiffrée avec...

Navire Cargo

Des hackers parviennent à détourner des cargaisons encore sur les bateaux de fret !

3 Nov. 2025 • 16:40
0 Internet

Un rapport de cybersécurité tire la sonnette d’alarme : des groupes de pirates informatiques sont parvenus à infiltrer les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article watchOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 et HomePod 26.1 sont disponibles

watchOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 et HomePod 26.1 sont disponibles

3 Nov. 2025 • 22:34

image de l'article macOS 26.1 est disponible : voici les nouveautés

macOS 26.1 est disponible : voici les nouveautés

3 Nov. 2025 • 22:20

image de l'article iOS 26.1 est disponible avec ces nouveautés

iOS 26.1 est disponible avec ces nouveautés

3 Nov. 2025 • 22:11

image de l'article Des AirPods ont permis d’arrêter deux voleurs et leur matériel volé d’un million d’euros

Des AirPods ont permis d’arrêter deux voleurs et leur matériel volé d’un million d’euros

3 Nov. 2025 • 20:43

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site