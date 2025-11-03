Google Chrome peut maintenant remplir les formulaires avec votre permis de conduire et passeport

La fonction de remplissage automatique de Google Chrome, déjà très utilisée pour les adresses et les mots de passe, devient beaucoup plus poussée. Google déploie une mise à jour qui permet au navigateur de sauvegarder et de remplir automatiquement des informations sensibles comme votre numéro de passeport, votre permis de conduire ou même les informations de votre véhicule.
Grâce à une nouvelle option baptisée « Remplissage automatique amélioré », Chrome peut gérer une plus grande variété de données. Lors de la location d’une voiture, par exemple, le navigateur sera capable de préremplir votre nom, votre prénom et votre numéro de permis. Cette capacité s’étendra également aux informations de votre véhicule, comme la plaque d’immatriculation ou le numéro d’identification (code VIN).
Cette mise à jour ne se contente pas d’ajouter des types de données, Google explique qu’elle permet aussi à Chrome de mieux analyser et comprendre des formulaires complexes ou dont le formatage varie d’un site à l’autre, rendant la saisie automatique plus fiable et plus large.
Conscient de la sensibilité de ces informations, Google a intégré plusieurs garanties de sécurité. Les données ne sont enregistrées qu’avec l’autorisation explicite de l’utilisateur et sont ensuite protégées par chiffrement. Le remplissage ne se fait jamais sans une confirmation manuelle de votre part. En contrepartie, le fonctionnement de cette option avancée implique que l’URL et le contenu de la page soient partagés avec Google pour analyse.
Pour activer cette nouveauté sur un ordinateur, rendez-vous dans Paramètres > Saisie automatique et mots de passe, puis activez l’option de remplissage automatique amélioré. Le déploiement étant progressif, il est possible que l’option n’apparaisse pas immédiatement. Google a confirmé que la mise à jour est en cours au niveau mondial et que d’autres types de données seront pris en charge dans les mois à venir.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Si vous avez déjà pesté contre votre PC qui redémarre au lieu de s’éteindre après avoir cliqué sur...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
Le Roi des Monstres s’apprête à rugir de nouveau. Après le triomphe mondial de Godzilla Minus One en 2023 (sans doute l’un...
La plateforme X, sous la houlette de Elon Musk, lance une nouveauté majeure dans le domaine de la messagerie chiffrée avec...
Un rapport de cybersécurité tire la sonnette d’alarme : des groupes de pirates informatiques sont parvenus à infiltrer les...
3 Nov. 2025 • 22:34
3 Nov. 2025 • 22:20
3 Nov. 2025 • 22:11