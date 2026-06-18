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Adobe Photoshop, Premiere et Illustrator ajoutent des chatbots IA

3 min.
18 Juin. 2026 • 20:39
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Adobe lance aujourd’hui la bêta publique de ses assistants conversationnels IA au sein de ses logiciels Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign et Frame.io. Chaque chatbot opère comme un expert de son propre écosystème, permettant aux créatifs d’automatiser leurs tâches techniques les plus répétitives par de simples requêtes en langage naturel.

Adobe Premiere Pro Chatbot IA

Un chatbot expert par logiciel Adobe

Adobe explique que chaque assistant a été spécifiquement entraîné pour maîtriser les outils de l’application qui l’héberge, agissant en tant que spécialiste de son environnement. Concrètement, le travail fastidieux de configuration est délégué à l’intelligence artificielle, libérant les créatifs pour se concentrer sur les décisions à valeur ajoutée. Il suffit de décrire le résultat souhaité pour déclencher des séquences d’actions qui auraient nécessité de nombreuses manipulations manuelles.

Les capacités concrètes varient selon chaque logiciel :

  • Premiere : tri des ressources, renommage de clips par lots via l’analyse d’image, repérage de mots-clés ou de questions dans la piste audio pour placer des marqueurs et initier un prémontage automatique
  • Photoshop : organisation des calques, détourage et changement d’arrière-plan, redimensionnement de visuels pour le web
  • Illustrator : signalement d’erreurs de mode colorimétrique ou de polices manquantes, réorganisation des calques, génération de multiples déclinaisons graphiques à partir d’un simple tableur
  • InDesign : vérification des paramètres d’impression, application automatisée de mises à jour de style et de texte sur l’ensemble d’un document
  • Frame.io : remontée et organisation des retours de correction, structuration des rushs, génération de plans de coupe et aide à la direction créative

Une stratégie d’intégration IA progressive

Ce déploiement simultané sur les logiciels créatifs ne surgit pas de nulle part. Adobe avait déjà posé ses marques plus tôt dans l’année avec un premier lancement des chatbots IA sur les déclinaisons Web et mobile de Photoshop. La suite Firefly, Acrobat et Express avait également bénéficié de vagues d’intégration similaires, créant progressivement une culture du prompt au sein de la base d’utilisateurs de la Creative Cloud.

La bêta publique d’aujourd’hui marque donc la standardisation définitive de l’assistance par prompt dans l’ensemble de la suite professionnelle d’Adobe. En absorbant les tâches de production en plusieurs étapes qui fragmentaient l’attention des créatifs, Adobe repositionne ses logiciels comme des environnements de travail à haute intention créative, où l’expertise technique cède progressivement la place à la capacité à formuler et affiner une vision.

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