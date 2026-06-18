Adobe Photoshop, Premiere et Illustrator ajoutent des chatbots IA

Adobe lance aujourd’hui la bêta publique de ses assistants conversationnels IA au sein de ses logiciels Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign et Frame.io. Chaque chatbot opère comme un expert de son propre écosystème, permettant aux créatifs d’automatiser leurs tâches techniques les plus répétitives par de simples requêtes en langage naturel.
Adobe explique que chaque assistant a été spécifiquement entraîné pour maîtriser les outils de l’application qui l’héberge, agissant en tant que spécialiste de son environnement. Concrètement, le travail fastidieux de configuration est délégué à l’intelligence artificielle, libérant les créatifs pour se concentrer sur les décisions à valeur ajoutée. Il suffit de décrire le résultat souhaité pour déclencher des séquences d’actions qui auraient nécessité de nombreuses manipulations manuelles.
Les capacités concrètes varient selon chaque logiciel :
Ce déploiement simultané sur les logiciels créatifs ne surgit pas de nulle part. Adobe avait déjà posé ses marques plus tôt dans l’année avec un premier lancement des chatbots IA sur les déclinaisons Web et mobile de Photoshop. La suite Firefly, Acrobat et Express avait également bénéficié de vagues d’intégration similaires, créant progressivement une culture du prompt au sein de la base d’utilisateurs de la Creative Cloud.
La bêta publique d’aujourd’hui marque donc la standardisation définitive de l’assistance par prompt dans l’ensemble de la suite professionnelle d’Adobe. En absorbant les tâches de production en plusieurs étapes qui fragmentaient l’attention des créatifs, Adobe repositionne ses logiciels comme des environnements de travail à haute intention créative, où l’expertise technique cède progressivement la place à la capacité à formuler et affiner une vision.
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