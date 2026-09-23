Discord met en place sa vérification de l’âge des utilisateurs

Discord commence aujourd’hui le déploiement mondial de son nouveau système de vérification de l’âge. Plus de 90 % des utilisateurs ne devraient pas avoir à fournir directement une preuve d’âge, la plateforme de messagerie utilisant d’abord des signaux liés aux comptes pour déterminer s’ils appartiennent aux catégories adulte, adolescent ou âge non confirmé.

Discord détermine votre âge

Le système analyse notamment l’ancienneté du compte, les habitudes d’utilisation et les serveurs fréquentés. Discord affirme ne pas utiliser les messages, les appels ou le contenu des utilisateurs pour estimer leur âge. La plateforme déploie progressivement cette méthode pendant la semaine, avec des modalités susceptibles de varier selon les pays.

Lorsque le système identifie un compte comme appartenant à un adolescent de 13 à 17 ans, Discord maintient l’accès aux conversations entre amis, aux appels vocaux et aux serveurs qui ne comportent pas de restrictions d’âge. En revanche, le compte ne peut plus accéder aux espaces et contenus réservés aux adultes et bénéficie de protections supplémentaires concernant certaines interactions.

Si Discord ne parvient pas à déterminer l’âge avec suffisamment de certitude, l’utilisateur peut confirmer son groupe d’âge avec plusieurs méthodes. La plateforme propose notamment une carte bancaire, des informations issues de l’App Store ou du Google Play Store, ainsi que des méthodes utilisant une estimation faciale ou une pièce d’identité selon les régions et les situations.

Une nouvelle approche après les critiques sur la vie privée

Discord avait repoussé son précédent projet mondial en février après une forte réaction des utilisateurs concernant les contrôles biométriques et les documents d’identité. La société avait également subi en septembre 2025 une fuite chez un prestataire qui avait exposé les données de quelque 70 000 utilisateurs, dont des photos de pièces d’identité et des selfies utilisés pour les vérifications.

Discord affirme désormais ne recevoir que le résultat de la vérification sous la forme d’un signal indiquant le groupe d’âge et non les documents ou données biométriques utilisés pour l’obtenir. Ses prestataires doivent supprimer les données fournies après la vérification et ne peuvent pas les exploiter pour du ciblage publicitaire, créer des profils ou entraîner leurs modèles. Lorsque la technologie le permet, l’estimation faciale s’effectue directement sur l’appareil.

Le nouveau dispositif répond aussi à l’extension des obligations légales de vérification de l’âge, notamment au Texas et au Brésil. Discord indique vouloir proposer plusieurs méthodes afin de limiter le recours systématique aux selfies et aux pièces d’identité.