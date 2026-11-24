Nothing dévoile Ear (note), une paire d’écouteurs sans fil avec son boîtier capable d’enregistrer des réunions et des conversations téléphoniques, puis de les transformer en transcriptions et résumés grâce à l’intelligence artificielle. Le produit détourne une partie de ses fonctionnalités vers son boîtier de recharge qui fait également office de dictaphone.

Ear (note) enregistre les réunions, les écouteurs captent les appels

Le cofondateur et patron de Nothing, Carl Pei, a présenté le produit en avant-première à Bloomberg. Le boîtier intègre ses propres micros et peut être posé sur une table pour enregistrer une réunion sans avoir besoin de porter les écouteurs. Une application mobile récupère ensuite les enregistrements pour les retranscrire et générer des résumés avec l’aide de l’IA. Nothing prévoit de présenter officiellement les Ear (note) le 8 décembre. Leur prix n’est pas encore dévoilé publiquement.

Le fonctionnement repose sur deux systèmes d’enregistrement complémentaires. Les micros intégrés au boîtier captent les discussions en présentiel, tandis que ceux des écouteurs peuvent enregistrer les conversations téléphoniques. Une distinction intéressante, puisque Nothing réunit dans un même produit des usages habituellement séparés entre les enregistreurs autonomes et les applications de transcription.

Le boîtier reprend également le bouton physique Talk déjà présent sur les écouteurs Ear (3) qui permet d’enregistrer rapidement sa propre voix pour conserver un mémo vocal. Une touche dédiée à l’enregistrement des conversations complète les commandes. Nothing souhaite également permettre aux utilisateurs d’interagir avec plusieurs agents IA en complément de son propre système de commande vocale afin de dialoguer avec différents assistants depuis les écouteurs.

Cette approche s’appuie sur des fonctions que Nothing avait déjà commencé à intégrer à ses précédents écouteurs. Les Ear (3) proposaient notamment un bouton Talk et des micros dans leur boîtier pour enregistrer des notes vocales, tandis que les Ear (3a) pouvaient déjà enregistrer des appels téléphoniques. La nouveauté réside donc surtout dans la réunion de ces possibilités avec la capacité supplémentaire de capturer une conversation complète depuis le boîtier posé sur une table.

Nothing veut devenir une plateforme matérielle pour les agents IA

Carl Pei présente les Ear (note) comme une première étape vers ce qu’il appelle une « couche matérielle de contexte pour l’IA ». L’idée consiste à fournir aux assistants davantage d’informations sur les activités quotidiennes de leurs utilisateurs grâce à des équipements qu’ils portent déjà. Les conversations enregistrées pourraient ainsi alimenter différents assistants capables de retrouver des informations, de résumer des échanges ou de répondre à des questions à partir du contenu capturé.

L’enregistrement permanent ou ponctuel de conversations soulève néanmoins des questions importantes sur la confidentialité. Nothing affirme avoir consulté des cabinets juridiques, obtenu des certifications de confidentialité comparables à celles de ses concurrents et constitué une équipe dédiée à la sécurité des données à Londres. Plusieurs détails restent cependant inconnus, notamment les modalités précises de traitement des enregistrements et le coût d’un éventuel abonnement pour accéder aux fonctions avancées de transcription et de résumé.

Nothing devra aussi se démarquer sur un marché qui compte déjà des acteurs comme Plaud, Amazon avec son Bee ou encore Anker avec ses écouteurs capables d’enregistrer des conversations et de produire des résumés. Le fabricant n’a pas encore communiqué le prix des Ear (note), ce qui laisse en suspens une question importante pour un produit dont certaines fonctionnalités pourraient nécessiter un abonnement.